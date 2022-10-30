Друг Кадирова став командиром одного з угрупувань армії Росії в Україні – ЗМІ

Попередній командувач угрупування російських військ «Центр» в Україні, за даними ЗМІ, втратив посаду після критики з боку Рамзана Кадирова

Генерал російської армії Андрій Мордвічев, який товаришує з главою Чечні Рамзаном Кадировим, став новим командувачем угрупуванням російських військ «Центр» в Україні. Про це повідомила російська пропагандистка, кореспондентка державної телекомпанії РФ Ольга Курлаєва.

Наразі офіційних підтверджень призначення немає, пропагандистка посилається на інформацію від джерел, які заявляють про відставку командувача угрупуванням російських військ «Центр» Олександра Лапіна та призначення на його посаду Андрій Мордвічева.

«Щодо Лапіна джерело підтвердило інформацію. Тимчасово на місце генерала Лапіна поставили Андрія Мордвічова», – написала вона.

Зазначимо, що прізвище Мордвічева уже фігурувало у контексті війни. Вперше про нього заговорили ще наприкінці березня, коли до Маріуполя приїхав голова Чечні Рамзан Кадиров. Там він обіймався з генералом під камери, назвав його «найкращим командувачем» і провів з ним військову раду.

Також у березні радник Офісу президента Олексій Арестович заявляв, що Мордвічев нібито загинув у Чорнобаївці. Але відео з Кадировим, яке з’явилося наступного дня, спростовувало заяву представника Банкової.

скріншот із відео

Згодом СБУ наприкінці серпня оголосила підозру Мордвічову за те, що він із березня по травень штурмував Маріуполь. Як заявили в СБУ, офіційна посада Мордвічова – командир восьмої гвардійської загальновійськової армії Південного військового округу, яка діяла на маріупольському напрямку.

Нагадаємо, напередодні у російських ЗМІ з’явилася інформація, що генерала-полковника Олександра Лапіна знято з посади командувача угруповання російських військ «Центр» в Україні. За даними ЗМІ, Лапін втратив посаду практично відразу після того, як його вчергове жорстко розкритикував голова Чечні Рамзан Кадиров.

Повідомляється, що Кадиров, який разом із творцем приватної військової компанії «Група Вагнера» Євгеном Пригожиним, є обличчям так званої «фракції силовиків» у Росії, вже не вперше виступив з різкою критикою на адресу командувача Лапіна.

Зазначимо, відсторонений генерал Лапін командував російськими військами на луганському напрямі.