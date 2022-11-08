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Син експрезидента Ічкерії розповів, де Кадиров тримає основну частину своїх бійців

Надія Клочко
glavcom.ua
Син експрезидента Ічкерії розповів, де Кадиров тримає основну частину своїх бійців
Анзор Масхадов припускає, що Кадиров буде змушений продовжувати мобілізацію у Чечні
фото з відкритих джерел

Анзор Масхадов повідомив, що на війну в Україну було відправлено лише частину «кадировців»

Очільник Чечні Рамзан Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки. Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив син колишнього президента Ічкерії Аслана Масхадова Анзор Масхадов.

«Кадиров свої боєздатні частини, які тренували в таборах, тримає при собі. В боях за Бучу, Гостомель, Маріуполь використовували звичайну піхоту, яка була, в основному, загородзагонами. І там величезні жертви. Кадиров тримає основну частину бійців при собі заради своєї особистої безпеки», – розповів він.

На думку Анзора Масхадова, мобілізація в Чечні продовжиться, що несе певні ризики для режиму Кадирова у регіоні.

«Він (Кадиров – «Главком») буде під тиском мобілізації посилати молодь, яка дійсно не знає, за що йде – «гарматне м'ясо». «Могілізація» буде продовжена – буде ще гірше, бо вони хочуть за будь-яку ціну досягти перемоги в Україні», – зазначив політик.

Водночас Масхадов висловив переконання, що Росія ніколи не переможе Україну. Він також наголосив, що чеченці вважають Кадирова зрадником свого народу.

«Недавно ця маріонетка Путіна, Кадиров, заявив, що потрібно зібрати 300-400 тис. чеченців. В очах народу – це принизливо. Як може нормальний патріот свого народу стати поруч з вбивцями цього народу. Ці люди є зрадниками свого народу. Я впевнений, що скоро йому доведеться відповісти за свої слова і за все інше», – підсумував він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр уряду Ічкерії за кордоном Ахмед Закаєв розповів, що жителі Чечні з вини Рамзана Кадирова перебувають у принизливому становищі, тож 90% ненавидять його

Закаєв також заявив, що оголошена Володимиром Путіним мобілізація може стати каталізатором розпаду Росії. Республіки, яких цей процес найбільш гостро торкнувся, замисляться про своє майбутнє поза імперією.

Читайте також: Ахмед Закаєв: Перемогою України буде ліквідація нинішньої Росії
Теги: війна Чечня Рамзан Кадиров мобілізація

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