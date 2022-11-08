На Херсонщині окупанти посилили своє угруповання підрозділом «кадировців»

Чеченці долучаються до пограбування місцевих жителів та їх помешкань

Окупанти посилили адміністративні та контррозвідувальні заходи в Енергодарі. Окупанти в районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області посилили свої війська підрозділами «кадировців». Про це повідомляє Генгштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

«В районі населеного пункту Новософіївка Херсонської області угруповання окупаційних військ посилено підрозділом з території Чеченської республіки, що долучився до пограбування місцевих жителів та їх помешкань», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Генштаб, в місті Енергодар російські загарбники продовжують посилювати адміністративні та контррозвідувальні заходи. «Окупанти збирають особисті дані місцевих мешканців, перевіряють смартфони, обходять приватні помешкання, незаконно затримують громадян України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, триває 258-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Бахмут, Іванград, Опитне, Кліщіївка, Мар’їнка, Павлівка, Водяне і Майорськ Донецької області та Білогорівка на Луганщині.