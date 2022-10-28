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Почали велику гру. Навіщо Кадиров та «кухар Путіна» принижують російське міноборони 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Почали велику гру. Навіщо Кадиров та «кухар Путіна» принижують російське міноборони 
У РФ почалася тіньова боротьба за трон 
фото з відкритих джерел

Рашисти прагнуть домогтися звільнення Шойгу та Герасимова 

Власники приватних армій – глава Чечні Рамзан Кадиров і власник «Вагнера» Євген Пригожин разом обрушилися зі звинуваченнями на героя країни-терористки Росії генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача військ Центрального військового округу ЗС РФ. Критикою вони хочуть домогтися звільнення міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу РФ, генерала армії Валерія Герасимова. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Глава одного з російських регіонів вимагає від командувача угрупуванням ЗС РФ звітувати про своє місце перебування, прямо каже, що через Лапіна сталися військові поразки. Тим часом конфліктувати з Кадировим російські військові бояться.  

«Насправді ударом по Лапіну два власники приватних армій Кадиров та Пригожин збираються збити тих, хто Лапіна призначив та підтримує – начальника Генштабу Герасимова та міністра оборони Шойгу. 2017 року у Шойгу з Пригожиним виник конфлікт, Пригожин претендував на постачання харчування до російської армії, але Шойгу йому не дозволив влізти в цей бізнес», – вважає журналіст.

Почали велику гру. Навіщо Кадиров та «кухар Путіна» принижують російське міноборони  фото 1
Почали велику гру. Навіщо Кадиров та «кухар Путіна» принижують російське міноборони  фото 2

Напередодні Кадиров розкритикував командувача Центрального військового округу генерала Олександра Лапіна. За словами Кадирова, нещодавно українці – 50 військових та п'ять БТР – без бою перетнули лінію оборони в районі населених пунктів Терни, Торське та Ямполівка. Відповідальним на цій ділянці був Лапін. За словами Кадирова, повторюється історія зі здачею лінії оборони біля Лимана.

«Як правильно зауважив Євген Вікторович (Пригожин – ред.), потрібні тактичні та кадрові зміни. Зараз, а не завтра», – наголосив Кадиров.

Раніше Пригожин через свою пресслужбу заявив, що багато кадрових військових «не навчилися нічому, окрім як каблуками клацати, цацьки носити та гарні доповіді писати».

Кадиров і Пригожин використовують поразки російської армії як привід поставити у військове керівництво своїх людей, свого міністра оборони і тим самим посилити свій вплив, взяти під контроль фінанси та зброю. Кадиров і Пригожин вже фактично стали ватажками паралельних держав силових структур, особисто підпорядкованих кремлівському диктаторові Володимиру Путіну. І цим відкритим конфліктом з Міноборони та Генштабом вони показують усім центрам влади, що вони впливовіші за офіційні силові структури.

«Росію після смерті Путіна чекає феодальна роздробленість, влада чеченських та вагнерівських польових командирів», – каже Бутусов.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін не зміг звільнити міністра оборони Сергія Шойгу та начальника генштабу Валерія Герасимова, оскільки боїться повного захоплення влади представниками ФСБ.

Натомість аналітик Інституті вивчення війни вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Генштабу Валерій Герасимов, ймовірно, втратили свої посади після вибуху на Кримському мосту. Також британська розвідка повідомляла, що очільник Кремля Володимир Путін усунув міністра оборони РФ Сергія Шойгу від командування військами. Утім публічно він цього не зробить, тому що таке кадрове рішення може негативно вплинути на хід війни в Україні.

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Теги: росія харчування влада журналіст фінанси військові Рамзан Кадиров бізнес Міноборони звільнення

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Політика

Почали велику гру. Навіщо Кадиров та «кухар Путіна» принижують російське міноборони 
Почали велику гру. Навіщо Кадиров та «кухар Путіна» принижують російське міноборони 
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