Аналітики ISW розкрили, від кого залежний Путін

У російському суспільстві уже не впевнені, що Путін – єдиний життєздатний лідер РФ

Власник ПВК «Вагнера» Євген Пригожин і Лідер Чечні Рамзан Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність президента РФ Путіна від їхніх сил в Україні. Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Пригожин посилює свій вплив частково для просування особистих інтересів у Росії та окупованій Україні, а не виключно для перемоги у війні. Так, він відкриває в Курській і Бєлгородській областях центри підготовки та управління народним ополченням, які діятимуть поза межами ЗС РФ. А нещодавнє урочисте відкриття центру «Вагнера» в Санкт-Петербурзі в День Соборності РФ може свідчити про те, що Пригожин намагається проникнути в бізнес-сферу міста.

Аналітики зауважують, що Пригожин створив у російському суспільстві уявлення про те, що він може зайняти владну позицію, що відхиляється від десятиліть позиціонування Путіна як єдиного життєздатного лідера Росії.

Пригожин також, ймовірно, зберігає доступ до ключових чиновників Кремля, кажуть в ISW. Нещодавно він неофіційно зустрічався з головою адміністрації Путіна Антоном Вайно, і вони нібито обговорювали негативний вплив Путіна на російську військову кампанію та неприязнь до російського вищого військового командування.

Також Пригожин продовжує видавати себе за сильного російського лідера у зовнішніх справах, пропагуючи власну участь у втручанні у вибори.

Кадиров також намагається отримати бізнес-можливості на фоні російського вторгнення в Україну. Так, Кадиров і його польові командири нарощують бізнес-мережі на окупованих територіях. «Кадиров поводиться відповідно до Пригожина, рекламуючи залучення до його війська та підриваючи офіційні збройні сили Росії», – зазначили аналітики.

Нагадаємо, 7 листопада Пригожин визнав втручання РФ в американські вибори.