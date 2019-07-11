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    Думки вголос

    Заради перетворення України в Малоросію Путін готовий витратити будь-які гроші

    • Матвій Ганапольський

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    Володимир Путін - Заради перетворення України в Малоросію Путін готовий витратити будь-які гроші
    Володимир Путін

    Рух за принципом «давайте поговоримо» набирає обертів

    Мовою оригіналу

    Алексей Венедиктов побывал в Киеве, передал в адрес Зеленского письмо по поводу освобождения Кирилла Вышинского. Напомню, украинские силовики утверждают, что бывший руководитель Риа-Новости Украина весной 2014 года посещал Крым, где изготавливал информационные материалы, оправдывающие аннексию Крыма. По возвращении в Киев, утверждают в СБУ, он развернул активную деятельность по поддержке «ЛДНР». По данным силовиков, для проведения такой деятельности Вышинский ежемесячно получал 53 тысячи евро. Деньги якобы переводились из России через Сербию в Украину. В СИЗО г-н Вышинский сидит уже год и, по обвинению в госизмене, ему грозит до 15 лет. Интересно, что адвокаты Вышинского утверждают, что все обвинение против него строится отнюдь не на фактах сотрудничества с ФСБ России, а на публикациях его агентства, которое на момент ареста работало вполне легально. А сам г-н Вышинский утверждает, что его арестовали именно для того, чтобы на кого-то обменять.

    Что касается журналистского сообщества Украины, то оно с нетерпением ждало именно суда, что бы посмотреть, насколько состоятельны обвинения. Довольно скоро должен был быть суд, но теперь непонятно, будет ли он, хотя Зеленскому выгоден любой приговор: если дело в суде рассыплется, то он скажет, что власть Порошенко его фабриковала, а если нет, то он может помиловать Вышинского широким президентским жестом.

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    Итак, письмо, которое привёз Венедиктов, было от матери Вышинского и оно попало по адресу, потому что Алексею предложили посетить СИЗО и встретиться с подозреваемым. В своём телеграмм-канале Венедиктов написал, что тот, как украинский гражданин, будет защищаться в украинском суде и что физически здоров. Заметим, что Венедиктов приехал с этим письмом именно сейчас, а не при при Порошенко, поэтому не будем наивными – письмо от матери Вышинского – это, видимо, некая часть более широкого пакета по размену украинских моряков на каких-то людей, пленённых в Киеве. Обольщаться не следует – Путину всё равно нужно отпускать моряков, таково решение международного трибунала по морскому праву. Поэтому, разыгрывается нехитрая комбинация: публично Россия заявляет, что решение трибунала она выполнять не собирается, но моряков отдать надо, иначе последуют неприятнейшие санкции – могут начать арестовывать российские суда и запрещать их заходы в международные порты. Поэтому, после письма мамы Вышинского (как же маме отказать!), возможно, подследственный будет включён в некую группу по обмену, ведь его одного менять на всех моряков – это для Путина маловато будет. Конечно, есть проблема в том, что Вышинский украинский гражданин – Украина, как и Россия, своих граждан не выдаёт, но было бы желание.

    Нет сомнения в одном – движуха по принципу «давайте поговорим» идёт полным ходом. У Путина в этом виртуальном разговоре есть простое желание – что-то вырвать, ничего не дав взамен, ибо он презирает международное право, а Украина себе такого позволить не может. Это «давайте поговорим» идёт через множество каналов. Это и челночные приезды из Москвы, это предложения телемостов, это скупка телеканалов Медведчуком – и это только то, что нам известно. А сколько людей просто скупаются чемоданами денег и переводами в оффшоры. И всё ради простой истории – признания Крыма российским и придания особого статуса Донбассу.

    Ради превращения Украины в Малороссию Путин готов потратить любые деньги.

    И никто не гарантирует, что у него не получится.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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