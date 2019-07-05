Путін хоче видавати укази по Україні замість Зеленського



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Президент РФ Володимир Путін

Президент РФ заявив, що «указ колишнього президента Порошенка» про блокаду Донбасу суперечить мінським угодам

Президент Росії наголосив, що мінські угоди вимагають повного відновлення відносин між Донбасом і Україною. Але Володимир Путін вважає, що для цього спершу необхідно скасувати «указ колишнього президента Петра Порошенка», який організував блокаду регіону.

Таку заяву він озвучив на зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте, передають російські ЗМІ.

Президент РФ заявив, що «указ колишнього президента Порошенка» про блокаду Донбасу суперечить мінським угодам.

«Не можна весь час вимагати від Росії виконання, скажімо, тих же Мінських угод в тій частині, яка від нас взагалі ніяк не залежить. Мінські угоди вимагають, наприклад, повного відновлення економічних відносин Донбасу і України», – запевнив Путін.

«Ну чому ви ніколи не питаєте українських партнерів: «Коли ви це зробите? Ми ж не можемо це зробити за них! Ну давайте я видам цей указ, що це буде тоді?», - зазначив президент РФ. Те ж саме, за його словами, стосується рішення про амністію.

Путін додав, що обраний президент отримав великий мандат довіри від народу України. Володимир Зеленський, підкреслив президент РФ, весь час говорив про готовність врегулювати цю проблему і налагодити діалог з усіма сторонами, від яких залежить вирішення.

«Тепер в Європі оголосили раптом, що не хоче розмовляти з сепаратистами, тобто якраз з тими людьми, з якими він повинен налагодити прямий діалог на Донбасі», - зазначив Путін, додавши, що подібні заяви не відповідають передвиборчим гаслам Зеленського. В цілому, глава російської держави закликав дочекатися закінчення передвиборної кампанії в парламент України, подивитися, що буде відбуватися в реальному житті.

15 березня 2017 року РНБО ухвалила рішення щодо припинення транспортного сполучення між Україною та ОРДЛО. Такі заходи стосувалися передусім протидії контрабанді, а саме: припинення перевезення товарів між підконтрольними та непідконтрольним територіями.



Рішення РНБО передбачало зняття обмежень, якщо бойовики повністю припинять відкривати вогонь, звільнять всіх заручників і повернуть захоплені підприємства.