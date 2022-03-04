Путін кине удмуртів та якутів на війну проти України – розвідка

Путін намагається залучити інші народності, крім росіян, до війни проти України

Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України

Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути у війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

«Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато», - зазначив він.

Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

Раніше повідомлялося, що лідери Таджикистану та Киргизстану під російським тиском на конфіденційному рівні погодились надавати Росії військову допомогу у її війні проти України.

За кілька днів перед російським нападом на Україну Казахстан відмовився визнавати фейкові «Л/ДНР».

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