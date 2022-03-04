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    Путін кине удмуртів та якутів на війну проти України – розвідка

    Путін намагається залучити інші народності, крім росіян, до війни проти України - Путін кине удмуртів та якутів на війну проти України – розвідка
    Путін намагається залучити інші народності, крім росіян, до війни проти України

    Путін хоче втягнути ОДКБ у війну проти України

    Президент Росії Володимир Путін хоче втягнути у війну проти України країни-учасниці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону єдиних новин.

    «Наша розвідка дає наступні дані. Путін дуже хоче залучити ОДКБ: киргизів, узбеків та інші народності. Якщо ми це побачимо, то це буде взагалі неприпустимо. Зараз є інформація, що вони намагаються збирати з Далекого Сходу, де живуть удмурти і якути. Вони вже там збирають, тому що охочих воювати у них вже не так багато», - зазначив він.

    Зазначимо, членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Киргизія і Таджикистан.

    Раніше повідомлялося, що лідери Таджикистану та Киргизстану під російським тиском на конфіденційному рівні погодились надавати Росії військову допомогу у її війні проти України.

    За кілька днів перед російським нападом на Україну Казахстан відмовився визнавати фейкові «Л/ДНР».

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    Теги: розвідка РНБО війна Путін Казахстан агресія Таджикистан Україна Олексій Данілов
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    Путін кине удмуртів та якутів на війну проти України – розвідка