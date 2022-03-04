Війна Путіна йде не за планом – Міноборони Великої Британії

У окупантів проблеми з логістикою та моральним духом

У Росії накопичується значна кількість не лише загиблих, а й дезертирств

Президент РФ Володимир Путін заявив, що його «спеціальна військова операція» в Україні, яка насправді є війною, «іде за планом», однак міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес має іншу думку. Про це міністр сказав в інтерв’ю BBC.

За словами Воллеса, Росія відстає від графіка.

«Незважаючи на жахливі щоденні руйнування та обстріли житлових районів і низки цих міст, українці виходять у денний час, оцінюють свої сили, у деяких випадках відводять їх та продовжують боротися», – заявив Воллес.

«У Росії накопичується значна кількість не лише загиблих, а й дезертирств і тих, хто здався в полон, знищено значну кількість бронетехніки та техніки», – додав він.

Він також зазначив, що російські війська не змогли взяти Київ, а також звернув увагу на погане логістичне планування щодо транспортних засобів та продовольства для військ.

Нагадаємо, Путін заявив, що Росія діятиме далі «за планом».

Як відомо, Путін планував захопити Україну за три дні – військовополонений.

Читайте також: