Путін погрожує світу війною у разі закриття неба над Україною

Українці просять НАТО закрити небо від російських ракет, які вбивають наші мирні міста

Президент країни-агресорки Володимир Путін пригрозив країнам за введення безпольотної зони над Україною. Він заявив що РФ буде розцінювати такий крок участю у воєнних діях. Про це пишуть російські ЗМІ.

«РФ розглядатиме будь-які спроби інших країн встановлення безпольотної зони над Україною як участь у воєнних діях», – заявив Путін.

Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

Тим часом більшість американців вважають, що НАТО має закрити небо над Україною.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Росія навмисне цілиться по цивільних об’єктах в Україні.

Як стало відомо, Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України.

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