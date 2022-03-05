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    Путін погрожує світу війною у разі закриття неба над Україною

    Російський диктатор Путін знову погрожує світові&nbsp; - Путін погрожує світу війною у разі закриття неба над Україною
    Російський диктатор Путін знову погрожує світові 
    фото із російських ЗМІ

    Українці просять НАТО закрити небо від російських ракет, які вбивають наші мирні міста

    Президент країни-агресорки Володимир Путін пригрозив країнам за введення безпольотної зони над Україною. Він заявив що РФ буде розцінювати такий крок участю у воєнних діях. Про це пишуть російські ЗМІ.

    «РФ розглядатиме будь-які спроби інших країн встановлення безпольотної зони над Україною як участь у воєнних діях», – заявив Путін.

    Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

    Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

    Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

    Тим часом більшість американців вважають, що НАТО має закрити небо над Україною.

    Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Росія навмисне цілиться по цивільних об’єктах в Україні.

    Як стало відомо, Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України.

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    Теги: ЄС Росія США НАТО авіація війна Путін обстріл агресія українці
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    Путін погрожує світу війною у разі закриття неба над Україною