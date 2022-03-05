Треба уникнути катастрофи. Міністр оборони благає світ закрити небо над Україною

Світ має зрозуміти, яка катастрофа може статися

Міністр оборони Олексій Резніков у відеозверненні подякував усім партнерам України за підтримку та звернувся до міжнародної спільноти із закликом закрити небо над Україною, щоб запобігти черговій катастрофі.

«НАТО відмовляється закрити небо над Україною. Аргументів про вбивства, про прицільне бомбардування і нанесення ракетних ударів по житлових будинках, по лікарнях, по пологових будинках і дитячих садочках, про знищення однієї із європейських націй у 21 сторіччі замало. Добре. Тоді всі, хто зараз блокує закриття неба над Україною, згадайте квітень 1986 року. Ніч на суботу 26 квітня. Згадали? В ту ніч сталася катастрофа, яка на сьогодні вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком», – заявив міністр.

Він наголошує, що наслідки аварії на ЧАЕС з усього одним енергоблоком були катастрофічні для світу.

Міністр закликав партнерів у НАТО уявити, що станеться, якщо чергова російська ракета влучно трапить у Запорізьку АЕС, на якій шість енергоблоків.

«Наразі майданчик Запорізької АЕС, а також Чорнобильська АЕС перебувають під контролем російських збройних сил. Націлювання на Енергодар з його Запорізькою АЕС не було випадковістю. Це цілеспрямовані дії. Росія здійснила акт ядерного тероризму», – каже Резніков.

Він наголосив що у разі, якщо вибух на ЗАЕС станеться, наслідки будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, оскільки ядерна катастрофа такого масштабу перевищить всі попередні аварії на АЕС, включаючи Чорнобиль та катастрофу на АЕС Фукусіма-Даїчі.

Міністр згадав також, що близько 74% американців заявили, що США та їхні союзники з НАТО мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів, та закликав лідерів дослухатись до народу.

«Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримував Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна б не почалася. Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, – це зона A2/AD», – додав очільник Міноборони.

Тим часом Путін погрожує світу війною у разі закриття неба над Україною.

Додамо, що колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.

Тим часом більшість американців вважають, що НАТО має закрити небо над Україною.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що Росія навмисне цілиться по цивільних об’єктах в Україні.

Як стало відомо, Білий дім просить у Конгресу $10 млрд для України.

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