Радник Трампа з питань Росії зібрався у відставку



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Тім Моррісон – чиновник високого рангу з питань Росії в Раді національної безпеки президента Трампа

Моррісон має з'явитися на слуханнях перед комітетами Палати представників, що проводять розслідування щодо імпічменту президента

Радник президента США з питань Росії зі складу Ради національної безпеки Том Моррісон має намір залишити свою посаду.

Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело в Білому домі.

«Тім Моррісон, чиновник високого рангу з питань Росії в Раді національної безпеки президента Трампа, як очікується, невдовзі залишить свою посаду», - йдеться в повідомленні.

ЗМІ додає, що Моррісон має з'явитися на слуханнях перед комітетами Палати представників, що проводять розслідування щодо імпічменту президента.

Очікується, що на його місце буде призначений Ендрю Пік, який зараз служить заступником помічника держсекретаря США з питань Іраку й Ірану в Бюро близькосхідних справ.

До слова, представники комітетів Палати представників США, які розслідують імпічмент президента Дональда Трампа, викликали ексрадника глави Білого дому Джона Болтона для надання свідчень.