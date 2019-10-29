Ексзаступник генпрокурора Кізь оскаржує своє звільнення у суді



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Сергія Кізя було звільнено з посади заступника генпрокурора 25 вересня

На думку Кізя, рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції України

Колишній заступник генерального прокурора України Сергій Кізь вирішив оскаржити наказ глави ГПУ Руслана Рябошапки про звільнення і просить суд поновити його на посаді.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

На думку Кізя, рішення про його звільнення суперечить положенням Конституції України, є протиправним і з цих підстав підлягає скасуванню.

Наразі суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як відомо, генпрокурор Руслан Рябошапка 25 вересня звільнив Кізя з посади заступника генпрокурора. Кізь обіймав посаду з липня 2019 року.

До слова, колишній керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк в інтерв’ю «Главкому» заявив, що закон про реформування органів прокуратури містить мінімум 50 випадків порушення Конституції.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Всі прокурори Генпрокуратури для призначення до Офісу генпрокурора зобов'язані пройти переатестацію.