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    У світі

    Болтона викликали у Конгрес для свідчень у справі імпічменту Трампа – CNN

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    <p>Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон та Дональд Трамп</p> - Болтона викликали у Конгрес для свідчень у справі імпічменту Трампа – CNN

    Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон та Дональд Трамп

    За інформацією ЗМІ, Болтон свідчитиме у Конгресі 7 листопада

    Представники комітетів Палати представників США, які розслідують імпічмент президента Дональда Трампа, викликали ексрадника глави Білого дому Джона Болтона для надання свідчень.

    Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

    За інформацією ЗМІ, Болтон свідчитиме у Конгресі 7 листопада.

    Джерело зазначило, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга і його заступника Майкла Елліса. Вони повинні з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.

    У Палаті представників відмовилися підтвердити цю інформацію.

    «Ми цього ще не зробили. Але ми могли б це розглянути. Я завжди вважав його (Болтона) дуже прямолінійним і чесним по відношенню до того, у що він вірить», - відповів член Палати представників з іноземних справ Еліот Енгель.

    Нагадаємо, у Конгресі США представили резолюцію про імпічмент Трампа.

    Як відомо, 10 вересня Трамп повідомив, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

    Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

    Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.

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