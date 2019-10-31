Болтона викликали у Конгрес для свідчень у справі імпічменту Трампа – CNN
Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон та Дональд Трамп
За інформацією ЗМІ, Болтон свідчитиме у Конгресі 7 листопада
Представники комітетів Палати представників США, які розслідують імпічмент президента Дональда Трампа, викликали ексрадника глави Білого дому Джона Болтона для надання свідчень.
Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.
За інформацією ЗМІ, Болтон свідчитиме у Конгресі 7 листопада.
Джерело зазначило, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга і його заступника Майкла Елліса. Вони повинні з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.
У Палаті представників відмовилися підтвердити цю інформацію.
«Ми цього ще не зробили. Але ми могли б це розглянути. Я завжди вважав його (Болтона) дуже прямолінійним і чесним по відношенню до того, у що він вірить», - відповів член Палати представників з іноземних справ Еліот Енгель.
Нагадаємо, у Конгресі США представили резолюцію про імпічмент Трампа.
Як відомо, 10 вересня Трамп повідомив, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.
Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.
Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.