Болтона викликали у Конгрес для свідчень у справі імпічменту Трампа – CNN



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Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон та Дональд Трамп

За інформацією ЗМІ, Болтон свідчитиме у Конгресі 7 листопада

Представники комітетів Палати представників США, які розслідують імпічмент президента Дональда Трампа, викликали ексрадника глави Білого дому Джона Болтона для надання свідчень.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело.

За інформацією ЗМІ, Болтон свідчитиме у Конгресі 7 листопада.

Джерело зазначило, що на слухання також запросили юриста Ради національної безпеки США Джона Айзенберга і його заступника Майкла Елліса. Вони повинні з'явитися для надання свідчень у понеділок, 4 листопада.

У Палаті представників відмовилися підтвердити цю інформацію.

«Ми цього ще не зробили. Але ми могли б це розглянути. Я завжди вважав його (Болтона) дуже прямолінійним і чесним по відношенню до того, у що він вірить», - відповів член Палати представників з іноземних справ Еліот Енгель.

Нагадаємо, у Конгресі США представили резолюцію про імпічмент Трампа.

Як відомо, 10 вересня Трамп повідомив, що звільнив свого радника з національної безпеки Джона Болтона, оскільки не згоден з багатьма з його пропозицій.

Болтон працював радником Трампа з весни 2018 року.

Нагадаємо, у серпні радник Трампа з нацбезпеки Джон Болтон перебував з візитом у Києві.