Заступник міністра інфраструктури повідомив про відставку



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Юрія Лавренюка було призначено на посаду заступника міністра інфраструктури України у травні 2016 року

Чиновник заявив, що наразі його функція в міністерстві виконана і «потрібно рухатись далі»

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк звільнився з посади за власним бажанням.

Про це він зазначив у Facebook.

«Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву міністерства», - повідомив Лавренюк.

Він зазначив, що наразі його функція в міністерстві виконана і «потрібно рухатись далі».

Юрія Лавренюка було призначено на посаду заступника міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Він відповідає за формування політики міністерства у сферах залізничного, морського та річкового транспорту, дорожній галузі і автомобільних перевезеннях.

До призначення в Мінінфраструктури Лавренюк обіймав керівні посади у ГУ МВС України у Донецькій області і очолював Управління із запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України.