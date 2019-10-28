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    Заступник міністра інфраструктури повідомив про відставку

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    <span>Юрія Лавренюка було призначено на посаду заступника міністра інфраструктури України у травні 2016 року</span> - Заступник міністра інфраструктури повідомив про відставку
    Юрія Лавренюка було призначено на посаду заступника міністра інфраструктури України у травні 2016 року

    Чиновник заявив, що наразі його функція в міністерстві виконана і «потрібно рухатись далі»

    Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк звільнився з посади за власним бажанням.

    Про це він зазначив у Facebook.

    «Цього тижня я офіційно завершую свою роботу у Міністерстві інфраструктури України. Це моє рішення, відповідну заяву я передав керівництву міністерства», - повідомив Лавренюк.

    Він зазначив, що наразі його функція в міністерстві виконана і «потрібно рухатись далі».

    Юрія Лавренюка було призначено на посаду заступника міністра інфраструктури України з травня 2016 року. Він відповідає за формування політики міністерства у сферах залізничного, морського та річкового транспорту, дорожній галузі і автомобільних перевезеннях.

    До призначення в Мінінфраструктури Лавренюк обіймав керівні посади у ГУ МВС України у Донецькій області і очолював Управління із запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України.

    МВС відставка чиновник Міністерство інфраструктури
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