Експерт спрогнозував добровільну відставку глави Московської церкви в Україні Онуфрія



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Глава Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій

Юрій Чорноморець передбачає зміну тону спілкування Московського патріархату після того, як Українську церкву почали визнавати

Про це розповів релігієзнавець, доктор філософських наук Юрій Чорноморець, повідомляє «Главком».

Юрій Чорноморець впевнений, що після грецького Синоду помісні православні церкви почнуть більше впливати на те, щоб церковна (а відповідно – й безпекова) ситуація в Україні нормалізувалась. Зокрема, експерт передбачає зміну тону спілкування, припинення підігрівання риторики Московського патріархату про нібито «захоплення храмів», підтримки «церковного кріпацтва».

Це в кінцевому результаті може призвести до переговорів, наслідком яких стане добровільна відставка митрополита Онуфрія. Як результат – ситуація в українському православ’ї перестане бути гарячою точкою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2019 року Константинопольський патріарх Варфоломій під час літургії в Салоніках, в співслужінні ієрархів і Предстоятеля Елладської Православної Церкви архієпископа Ієроніма, згадав на Великому Вході в числі предстоятелів Православних Церкви і главу ПЦУ Епіфанія.

Як повідомлялося, митрополит Епіфаній перебуває з візитом у США.