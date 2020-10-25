Лікар пояснила, як маска може захистити від важкого перебігу Covid-19



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Світлана Гук заявла, що маска відіграє позитивну роль і для тих, хто вже захворів на Covid-19

Якщо багато вірусу в людину потрапляє, то, найімовірніше, вона буде хворіти важко, зазначила пульмонолог

Лікар-пульмонолог Світлана Гук, завідувачка першого інфекційного відділення київської лікарні № 17, розповіла, як маска може захистити від важкого перебігу коронавірусного захворювання Covid-19.

Про це Гук розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Маски потрібні. Їх треба просто міняти, не треба їх носити, коли ви йдете по парку, але коли ти заходиш у метро, у магазин, ти маєш маску вдягнути. Це зменшує і виділення від хворої людини, і вдихання того, хто вдихне це», – наголосила вона.

Адже, за її словами, «і від кількості, від інфікуючої дози (є дослідження), буде залежати клінічна картина».

«Тобто, примітивно скажу, що якщо багато вірусу в людину потрапляє, то, найімовірніше, вона буде хворіти важко. А якщо це невеличка кількість вірусних частинок, організм собі побореться з нею, можливо, навіть клінічна картина не розвинеться», – звернула увагу Гук.

«Розумієте, потрібно знайти якийсь баланс між розумним неходінням у натовп і все-таки тим, що життя триває, і все це минеться. І маски, я вважаю, …їх треба носити у місцях скупчення людей. То є повага, ставлення до людей, що ті, хто навколо тебе, і ти не захворієш. Або захворієш, але легше і пізніше. Якось так», – додала вона до пояснення, чому маски нині так важливо носити.

Крім того, каже лікар, маска відіграє позитивну роль і для тих, хто вже захворів на Covid-19, можливо, безсимптомно, бо це до певної міри убезпечує від зараження інших людей.

Також, за її словами, і ті, хто вже перехворів на Covid-19, усе одно мали б носити маски і застосовувати інший захист, такий, як дотримання дистанції, дезінфікування і часте миття рук.

«Бачите, бувають повторні зараження. І з серпня про це говорять досить активно. І є навіть повідомлення про три і про чотири. Але, маючи друге зараження, я до цього ставлюся тепер відповідно. І захист треба використовувати, і маски носити, і, коли будь-які катаральні прояви (ознаки запалення дихальних шляхів, нежить тощо – ред.) – треба сидіти вдома і не йти на роботу», – каже Світлана Гук, яка, за її словами, перехворіла на Covid-19 уже двічі.

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