Тихановська пішла на самоізоляцію



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Світлана Тихановська пішла на самоізоляцію

Тихановська «почувається добре», а її офіс перейшов на роботу в режимі онлайн

Голова білоруської опозиції Світлана Тихановська йде на самоізоляцію і здасть тест на коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

Це викликано її зустріччю з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром, у якого було виявлено Covid-19.

«Це не заважає роботі її команди», – сказала прессекретарка політикині Ганна Красуліна.

Разом з тим, Тихановська скоротила до мінімуму контакти з оточуючими, уточнює російська редакція Forbes.

«Світлана зупинила фізичні контакти, звела контакти до мінімуму, виконує всі вимоги медиків в даній ситуації», – підкреслила Красуліна.

Прессекретарка також повідомила, що Тихановська «почувається добре», а її офіс перейшов на роботу в режимі онлайн.

Нагадаємо, кандидатка у президенти білорусі Світлана Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський». За словами Тихановської, за міжнародним правом Крим український, але насправді – російський.