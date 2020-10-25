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    У світі

    Тихановська пішла на самоізоляцію

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    Світлана Тихановська пішла на самоізоляцію - Тихановська пішла на самоізоляцію
    Світлана Тихановська пішла на самоізоляцію

    Тихановська «почувається добре», а її офіс перейшов на роботу в режимі онлайн

    Голова білоруської опозиції Світлана Тихановська йде на самоізоляцію і здасть тест на коронавірус.

    Про це повідомляє Reuters.

    Це викликано її зустріччю з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром, у якого було виявлено Covid-19. 

    «Це не заважає роботі її команди», – сказала прессекретарка політикині Ганна Красуліна.

    Разом з тим, Тихановська скоротила до мінімуму контакти з оточуючими, уточнює російська редакція Forbes.

    «Світлана зупинила фізичні контакти, звела контакти до мінімуму, виконує всі вимоги медиків в даній ситуації», – підкреслила Красуліна.

    Прессекретарка також повідомила, що Тихановська «почувається добре», а її офіс перейшов на роботу в режимі онлайн.

    Нагадаємо, кандидатка у президенти білорусі Світлана Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський». За словами Тихановської, за міжнародним правом Крим український, але насправді – російський.

    Білорусь коронавірус Світлана Тихановська
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