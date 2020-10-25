Тихановська пішла на самоізоляцію
Тихановська «почувається добре», а її офіс перейшов на роботу в режимі онлайн
Голова білоруської опозиції Світлана Тихановська йде на самоізоляцію і здасть тест на коронавірус.
Про це повідомляє Reuters.
Це викликано її зустріччю з міністром закордонних справ Словенії Анже Логаром, у якого було виявлено Covid-19.
«Це не заважає роботі її команди», – сказала прессекретарка політикині Ганна Красуліна.
Разом з тим, Тихановська скоротила до мінімуму контакти з оточуючими, уточнює російська редакція Forbes.
«Світлана зупинила фізичні контакти, звела контакти до мінімуму, виконує всі вимоги медиків в даній ситуації», – підкреслила Красуліна.
Прессекретарка також повідомила, що Тихановська «почувається добре», а її офіс перейшов на роботу в режимі онлайн.
Нагадаємо, кандидатка у президенти білорусі Світлана Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський». За словами Тихановської, за міжнародним правом Крим український, але насправді – російський.