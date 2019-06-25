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    У світі

    Речниця Меланії Трамп стала новим спікером Білого дому

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    Стефані Грішем наразі є офіційним представником Меланії Трамп - Речниця Меланії Трамп стала новим спікером Білого дому
    Стефані Грішем наразі є офіційним представником Меланії Трамп

    Стефані Грішем з 1 липня 2019 року приступить до своєї нової посади

    Новою прессекретаркою Білого дому стане Стефані Грішем. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп у Twitter.

    «Я рада повідомити, що Стефані Грішем стане новим прессекретарем і директором з комунікацій Білого дому», - заявила Трамп.

    Як відомо, Стефані Грішем є офіційним представником Меланії Трамп. З 1 липня 2019 року вона приступить до своєї нової посади. 

    Нагадаємо, що 13 червня стало відомо, що прессекретарка Білого дому Сара Сандерс залишить посаду до кінця червня. Далі Сандерс продовжить кар'єру в рідному штаті Арканзас.

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