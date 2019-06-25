Речниця Меланії Трамп стала новим спікером Білого дому



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Стефані Грішем наразі є офіційним представником Меланії Трамп

Стефані Грішем з 1 липня 2019 року приступить до своєї нової посади

Новою прессекретаркою Білого дому стане Стефані Грішем. Про це повідомила перша леді США Меланія Трамп у Twitter.

«Я рада повідомити, що Стефані Грішем стане новим прессекретарем і директором з комунікацій Білого дому», - заявила Трамп.

I am pleased to announce @StephGrisham45 will be the next @PressSec & Comms Director! She has been with us since 2015 - @potus & I can think of no better person to serve the Administration & our country. Excited to have Stephanie working for both sides of the @WhiteHouse. #BeBest — Melania Trump (@FLOTUS) 25 червня 2019 р.

Як відомо, Стефані Грішем є офіційним представником Меланії Трамп. З 1 липня 2019 року вона приступить до своєї нової посади.

Нагадаємо, що 13 червня стало відомо, що прессекретарка Білого дому Сара Сандерс залишить посаду до кінця червня. Далі Сандерс продовжить кар'єру в рідному штаті Арканзас.