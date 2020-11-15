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    Технології

    SpaceX і NASA сьогодні запустять перший екіпаж на МКС

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    Астронавти NASA Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі полетять на борту Dragon під час своєї першої шестимісячної оперативної місії на МКС - SpaceX і NASA сьогодні запустять перший екіпаж на МКС
    Астронавти NASA Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер та астронавт JAXA Соїчі Ногучі полетять на борту Dragon під час своєї першої шестимісячної оперативної місії на МКС

    У NASA сподіваються, що запуск стане початком регулярних подорожей на МКС

    Компанія Ілона Маска SpaceX і американське космічне агентство NASA націлені на неділю, 15 листопада на запуск Falcon 9, першої оперативної місії екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС зі стартового комплексу в Космічному центрі НАСА імені Кеннеді у Флориді.

    Запуск анонсований на сайті SpaceX.

    Вікно миттєвого запуску відкривається о 19:27 EST 15 листопада, 00:27 UTC 16 листопада. У Києві в цей час буде 2:27 ночі. Після поділу ступенів SpaceX спробує посадити першу сходинку Falcon 9 на безпілотний корабель Just Read the Instructions, який буде розміщений в Атлантичному океані.

    Веб-трансляція запуску буде запущена приблизно за 4 години до старту.

    В рамках програми комерційних екіпажів астронавти NASA Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт JAXA Соїчи Ногучи відправляться на борт Dragon в ході своєї першої шестимісячної оперативної місії до МКС. Після другої демонстраційної місії Dragon (Demo-2) NASA сертифікувало SpaceX для польотів оперативних екіпажів на космічну станцію і назад.

    Crew-1 - перший з трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 і 2021 років.

     «Повернення людини в космос в Сполучених Штатах з однією з найбезпечніших і передових систем, коли-небудь створених, є поворотним моментом для майбутнього дослідження космосу Америкою і закладає основу для польотів на Місяць, Марс і за його межами», - зазначає SpaceX.

    Протягом шести місяців на орбіті астронавти займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.

     

    Теги: корабель космос NASA SpaceX Falcon
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