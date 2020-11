SpaceX і NASA сьогодні запустять перший екіпаж на МКС

Компанія Ілона Маска SpaceX і американське космічне агентство NASA націлені на неділю, 15 листопада на запуск Falcon 9, першої оперативної місії екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС зі стартового комплексу в Космічному центрі НАСА імені Кеннеді у Флориді.

Запуск анонсований на сайті SpaceX.

Вікно миттєвого запуску відкривається о 19:27 EST 15 листопада, 00:27 UTC 16 листопада. У Києві в цей час буде 2:27 ночі. Після поділу ступенів SpaceX спробує посадити першу сходинку Falcon 9 на безпілотний корабель Just Read the Instructions, який буде розміщений в Атлантичному океані.

All systems are go for tonight’s launch at 7:27 p.m. EST of Crew Dragon’s first operational mission with four astronauts on board. Teams are keeping an eye on weather conditions for liftoff, which are currently 50% favorable → https://t.co/bJFjLCzWdK pic.twitter.com/GTpvVAiLkK