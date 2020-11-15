Ілон Маск заявив, що в легкій формі хворий Covid-19

Маск підкреслив, що лабораторії досі не надіслали йому однозначний результат тестів на Covid–19

Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск описав симптоми захворювання після отримання протилежних результатів тестів на Covid-19.

Про це він написав у Twitter.

За словами підприємця, у нього «легкий випадок Covid-19».

«Мої симптоми – це симптоми легкої застуди, що не дивно, оскільки коронавірус – це різновид застуди», – пояснив Маск.

Його самопочуття можна порівняти з відчуттями при звичайній респіраторній інфекції, однак «з більшою хворобливістю тіла і туманною головою при кашлі та чханні».

Глава компаній підкреслив, що лабораторії досі не надіслали йому однозначний результат тестів на Covid-19.

13 листопада Маск заявив, що зробив чотири експрес-тести на Covid-19 і отримав два позитивних і два негативних результати, при цьому він здав всі аналізи в один день, тести були від одного виробника, а обстеження проводила одна і та ж медсестра.

Щоб зрозуміти, хворий він чи ні, Маск вирішив здати ПЦР-аналіз на наявність коронавірусу в декількох лабораторіях. Результати обіцяли прислати через добу.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що треба вакцинувати 70% населення світу, щоб гарантувати закінчення пандемії коронавірусної хвороби.