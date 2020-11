SpaceX і NASA запустили перший екіпаж на Міжнародну космічну станцію

Компанія Ілона Маска SpaceX і американське космічне агентство NASA запустили першу оперативну місію екіпажу Dragon (Crew-1) на Міжнародну космічну станцію (МКС) зі стартового комплексу в Космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді.

Вікно миттєвого запуску відкрилося о 19:27 EST, у Києві в цей час була 2:27 ночі.

Після поділу ступенів SpaceX спробує посадити першу ступінь Falcon 9 на безпілотний корабель Just Read the Instructions, який буде розміщений в Атлантичному океані.

В рамках програми комерційних екіпажів астронавти NASA Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт JAXA Соїчи Ногучи відправляться на борту Dragon на свою першу шестимісячну місію до МКС.

