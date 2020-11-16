SpaceX і NASA запустили перший екіпаж на Міжнародну космічну станцію

В рамках програми комерційних екіпажів четверо астронавтів відправляться на борту Dragon на свою першу шестимісячну місію до МКС

Crew-1 – перший з трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 і 2021 років

Компанія Ілона Маска SpaceX і американське космічне агентство NASA запустили першу оперативну місію екіпажу Dragon (Crew-1) на Міжнародну космічну станцію (МКС) зі стартового комплексу в Космічному центрі NASA імені Кеннеді у Флориді.

Вікно миттєвого запуску відкрилося о 19:27 EST, у Києві в цей час була 2:27 ночі.

Після поділу ступенів SpaceX спробує посадити першу ступінь Falcon 9 на безпілотний корабель Just Read the Instructions, який буде розміщений в Атлантичному океані.

Crew access arm retracts from Dragon and Falcon 9 pic.twitter.com/5cH3wCKKf6 — SpaceX (@SpaceX) November 15, 2020

В рамках програми комерційних екіпажів астронавти NASA Майк Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уокер і астронавт JAXA Соїчи Ногучи відправляться на борту Dragon на свою першу шестимісячну місію до МКС.

The crew is go for launch pic.twitter.com/HqJGin0gg7 — SpaceX (@SpaceX) November 16, 2020

Після другої демонстраційної місії Dragon (Demo-2) NASA сертифікувало SpaceX для польотів оперативних екіпажів на космічну станцію і назад.

Crew-1 – перший з трьох запланованих рейсів Dragon протягом 2020 і 2021 років.

«Повернення людини в космос в Сполучених Штатах з однією з найбезпечніших і передових систем, коли-небудь створених, є поворотним моментом для майбутнього дослідження космосу Америкою і закладає основу для польотів на Місяць, Марс і за його межами», – зазначає SpaceX.

Протягом шести місяців на орбіті астронавти займатимуться науковими дослідженнями, що включають дослідження рослин, поведінки генів, впливу космічних умов на організм людини, та інше.