Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни

Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск підтвердив якість українських ракетних двигунів, назвавши їх «хорошими».

Про це Маск написав у Twitter.

Маск прокоментував повідомлення популярного американського відеоблогера Тіма Додда, відомого під псевдонімом Everyday Astronaut, який написав про завершення своєї роботи над створенням «повного генеалогічного дерева радянських ракетних двигунів».

«На це пішли в буквальному сенсі місяці», – написав він.

Маск у відповідь на цей твіт написав:

«Чорт, це не так просто! Я досить довго дивився на російські/українські двигуни. Вони хороші», – написав він.

Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.