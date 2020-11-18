Ілон Маск похвалив українські ракетні двигуни
Маск назвав «хорошими» українські ракетні двигуни
Засновник американської космічної компанії SpaceX Ілон Маск підтвердив якість українських ракетних двигунів, назвавши їх «хорошими».
Про це Маск написав у Twitter.
Маск прокоментував повідомлення популярного американського відеоблогера Тіма Додда, відомого під псевдонімом Everyday Astronaut, який написав про завершення своєї роботи над створенням «повного генеалогічного дерева радянських ракетних двигунів».
«На це пішли в буквальному сенсі місяці», – написав він.
Маск у відповідь на цей твіт написав:
«Чорт, це не так просто! Я досить довго дивився на російські/українські двигуни. Вони хороші», – написав він.
Damn, that’s not easy! I spent quite a bit of time looking at Russian/Ukrainian engines. They’re good.— Elon Musk (@elonmusk) November 17, 2020
13 листопада Маск заявив, що зробив чотири експрес-тести на Covid-19 і отримав два позитивних і два негативних результати, при цьому він здав всі аналізи в один день, тести були від одного виробника, а обстеження проводила одна і та ж медсестра.
Щоб зрозуміти, хворий він чи ні, Маск вирішив здати ПЦР-аналіз на наявність коронавірусу в декількох лабораторіях. Результати обіцяли прислати через добу.