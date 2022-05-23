РФ відкликає заявку на Expo 2030: виставка може відбутися в Україні

У грудні 2021 року стало відомо, що вперше за 170 років Україна претендує на проведення Expo 2030

Росія відкликає заявку на проведення Всесвітньої виставки Expo 2030. Про це заявив прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

«З урахуванням прийнятих останнім часом Міжнародним бюро виставок рішень, не доводиться говорити про чесну змагальну кампанію щодо вибору місця проведення Всесвітньої універсальної виставки Expo 2030», – зазначив він.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року стало відомо, що вперше за 170 років Україна претендує на проведення Expo 2030 в Одесі.

Команда уряду України презентувала міжнародному журі концепцію Expo 2030. Україна розглядає Expo 2030 як можливість залучити додаткові інвестиції, прорекламувати себе на міжнародних ринках, прийняти мільйони туристів та отримати потужний імпульс розвитку.

Окрім Одеси, на проведення виставки претендують Рим (Італія), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) та Пусан (Південна Корея).

Виставка Expo проходить лише раз на п'ять років. Конкурс міст, які хочуть приймати виставку, розпочинається майже за 10 років до дати. Про те, яке місто прийме виставку у 2030 році, стане відомо наприкінці наступного року. Попередня всесвітня виставка Експо-2020 відбулася у Дубаї.

Уперше за багато років форум в Давосі проходить без участі Російської Федерації. Це використали учасники від України. На локації, відомій як Російський дім (Russian house), сьогодні, 23 травня, була відкрита виставка під назвою «Дім військових злочинів Росії» (Russian war crime house).