Перший день Давосу: виставка рашистських звірств, пропозиція Зеленського

Початок Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі пройшов під українським прапором

Уперше за багато років форум в Давосі проходить без участі Російської Федерації. Це використали учасники від України. На локації, відомій як Російський дім (Russian house), сьогодні, 23 травня, була відкрита виставка під назвою «Дім військових злочинів Росії» (Russian war crime house).

Учасники церемонії відкриття мали змогу побачити кілька тисяч фотодоказів звірств російських окупантів на території України. Крім візуальної складової, українська виставка дала європейцям можливість почути про злочини рашистів наживо. Так, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про масові зґвалтування рашистами українських дітей. А лікарка із маріупольської лікарні та мер Бучі, який увесь час окупації перебував у рідному місті, розповіли про те, що відбувалося на тимчасово захоплених агресором території України, від першої особи.

Ukrainian artists turned the former ‘house’ allotted to Russia at the World Economic Forum in Davos into a ‘Russian War Crimes House,’ portraying images of devastation from the war https://t.co/kwS9odSoA2 pic.twitter.com/LE8Hx4qfR1 — Reuters (@Reuters) May 22, 2022

Головною подією дня в Давосі став онлайн-виступ президента України Володимира Зеленського. Свій виступ глава воюючої держави розпочав із констатації факту – ми зупинили другу армію світу. Відзначивши героїзм української армії, Зеленський наголосив, що усе це сталося тому, що світ відреагував на агресію Росії дуже пізно. Якби нинішні санкції були запроваджені ще 2014 року, це б зберегло тисячі життів – заявив президент України.

Глава держави звернувся до світового бізнесу із закликом залишити російський ринок, аби відомі бренди не асоціювалися із воєнними злочинами – а Росія не мала грошей на продовження війни.

Крім війни, Зеленський торкнувся і питань майбутньої відбудови України. Він оголосив особливий формат співпраці – шефство тих чи інших країн, міст чи світових компаній над конкретними містами, регіонами чи галузями, зруйнованими внаслідок рашистської агресії.

Також президент України запропонував створити кілька актуальних глобальних структур. Зокрема, Зеленський наголосив на необхідності заснування організації експортерів продовольства. Так, згадавши український державний фонд United24, президент України запропонував на його базі створити нову систему глобальної безпеки.

Крім Зеленського, у заходах Давоського форуму у перший день взяли участь й інші українські політики. Так, на одній із панельних дискусій виступали брати Клички. Міський голова Києва Віталій Кличко, звертаючись до світової спільноти, заявив: «Ми захищаємо вас, ми боремося за цінності і прагнемо стати частиною демократичного світу». Мер української столиці закликав світ бути ініціативнішими, бо Україна платить за свої прагнення найвищу ціну – людські життя.

Крім України, на форумі обговорювалися і такі питання, пов’язані із російською агресією, які загрожують проблемами усьому світу. Так, очільник Всесвітньої продовольчої програми ООН звернувся до мільярдерів із закликом «Настав час активізуватися», говорячи про можливі проблеми із продовольством, які загрожують навіть голоду в окремих макрорегіонах світу.

Крім того, учасники Всесвітнього економічного форуму торкнулися теми енергетичної безпеки. Глава Міжнародного енергетичного агентства наголосив, що, незважаючи на проблеми із Росією та залежністю Європи від російських енергоносіїв, світ не повинен збільшувати інвестиції у викопне паливо.

Нагадаємо, що перед початком чергового Давоського форуму очільник цього заходу заявив – світ має підготувати новий «план Маршалла» для України.