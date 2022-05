Перший день Давосу: виставка рашистських звірств, пропозиція Зеленського

Уперше за багато років форум в Давосі проходить без участі Російської Федерації. Це використали учасники від України. На локації, відомій як Російський дім (Russian house), сьогодні, 23 травня, була відкрита виставка під назвою «Дім військових злочинів Росії» (Russian war crime house).

Учасники церемонії відкриття мали змогу побачити кілька тисяч фотодоказів звірств російських окупантів на території України. Крім візуальної складової, українська виставка дала європейцям можливість почути про злочини рашистів наживо. Так, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова розповіла про масові зґвалтування рашистами українських дітей. А лікарка із маріупольської лікарні та мер Бучі, який увесь час окупації перебував у рідному місті, розповіли про те, що відбувалося на тимчасово захоплених агресором території України, від першої особи.

Ukrainian artists turned the former ‘house’ allotted to Russia at the World Economic Forum in Davos into a ‘Russian War Crimes House,’ portraying images of devastation from the war https://t.co/kwS9odSoA2 pic.twitter.com/LE8Hx4qfR1