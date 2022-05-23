У Давосі з’явився Дім військових злочинів Росії: що почув і побачив світ (відео)

Українські чиновники та очевидці розповіли у Швейцарії про звірства рашистів

В рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбулося відкриття Дому військових злочинів Росії (Russian War Crimes House). Ця виставка була відкрита у приміщенні колишнього Російського дому (Russian House).

На виставці були презентовані свідчення звірств російських окупантів на території України, зокрема, була розміщена карта нашої країни із вказаними місцями масових убивств та інших злочинів.

Ukrainian artists turned the former ‘house’ allotted to Russia at the World Economic Forum in Davos into a ‘Russian War Crimes House,’ portraying images of devastation from the war https://t.co/kwS9odSoA2 pic.twitter.com/LE8Hx4qfR1 — Reuters (@Reuters) May 22, 2022

Під час відкриття цієї виставки виступили представники України. Зокрема, уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформувала світову спільноту про факти масових зґвалтувань російськими військовими українських дітей. Міський голова Бучі Анатолій Федорук нагадав про те, що творилося у його місті під час окупації. Лікар-анестезіолог, яка працювала у маріупольській лікарні, розповіла про те, як українці гинули від російської зброї у оточеному рашистами місті.

Учасники церемонії відкриття побачили численні фотографії наслідків російської окупації українських регіонів – знищені будинки, спалені автівки, убиті люди, біженці.

Нагадаємо, що голова Давоського форуму наголосив на необхідності запровадження нового «плану Маршалла» для України, яка постраждала від російської агресії.