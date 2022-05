У Давосі з’явився Дім військових злочинів Росії: що почув і побачив світ (відео)

В рамках Всесвітнього економічного форуму у Давосі відбулося відкриття Дому військових злочинів Росії (Russian War Crimes House). Ця виставка була відкрита у приміщенні колишнього Російського дому (Russian House).

На виставці були презентовані свідчення звірств російських окупантів на території України, зокрема, була розміщена карта нашої країни із вказаними місцями масових убивств та інших злочинів.

Ukrainian artists turned the former ‘house’ allotted to Russia at the World Economic Forum in Davos into a ‘Russian War Crimes House,’ portraying images of devastation from the war https://t.co/kwS9odSoA2 pic.twitter.com/LE8Hx4qfR1