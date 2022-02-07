У Вінниці відкрилася виставка еко-іграшок (фото)

Експонати виставки виготовляли зі старих джинсів та суконь

3 лютого у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилась виставка, на якій представлено різноманіття екологічних іграшок та елементів декору. Створені вони зі старого одягу учнями Дашівського навчально-реабілітаційного центру. Окремі міні-експозиції присвячені подарункам до дня святого Валентина та до Великодня. Відвідати виставку можна до третього квітня. Про це повідомляє Вінницький обласний краєзнавчий музей.

Вихованці Дашівського навчально-реабілітаційного центру разом зі своїми наставниками дарують нове життя старому одягу та речам. На виставці презентовано лише невеличку частину зробленого – понад 50 композицій і панно. Виконані вони у техніці апсайклінг та рейсайклінг. Серед них: м’які іграшки, скриньки, декоративні подушки, валентинки та великодні кролики.

Заклад вже кілька років працює над реалізацією проєкту «Зелена школа – школа майбутнього».

«Ми раді надати майданчик колективу Дашівського навчально-ребілітаційного центру, який демонструє відповідальне ставлення до екології планети і підказує доступні для всіх способи долучитися до рішення глобальних проблем. Головна мета – показати екологічну свідомість», – зазначили у музеї.

На відкритті виставки виступили заступник директора музею з наукової роботи Світлана Шароварська, мистецтвознавець Тетяна Журунова, директор Вінницького обласного Будинку культури учителя Ірина Федорчук. Куратор акції «Планета у твоїх руках» Ніла Хоменко розповіла про цілі та завдання, результати роботи проєкту.

Також під час презентації був показмультика «Вінні» в рамках проєкту учнів 5 класу Дашівського НРЦ «Пластиліновий мультик».

А по завершенню офіційної частини заходу усім присутнім були роздані інформаційні буклети, а учениці 10 класу Центру Мазур Ілона та Мазур Ганна провели майстер-клас із виготовлення подушечок для голок та чохлів на стілець.

Як повідомлялося раніше, Україну наповнили фальсифікати дитячих іграшок. На вигляд багато із них схожі на оригінал, але при експлуатації починають спливати неприємні сюрпризи: дитячі алергії, проковтнуті батареї та компоненти через відсутність у контрафакті безпечних конструкцій, та й загалом розчарування через низьку якість продукції.

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