Санкції в дії: у російських ресторанів проблеми з продуктами і закінчується алкоголь

Закупівельна вартість багатьох продуктів зросла до 80%

Російські ресторани через запроваджені проти РФ санкції зіткнулися з труднощами у постачанні продуктів. Про це «Известиям» повідомили у Федерації рестораторів та готельєрів Росії.

Йдеться про овочі, салати та деякі види риби, пояснив віце-президент організації Сергій Миронов.

Частина партнерів призупинила постачання. Також вони внесли зміни до умов роботи, наприклад, скоротили період відстрочення платежів або скасували його зовсім.

Найсильніше змінився асортимент і закупівельна вартість алкогольної продукції через перебої в логістиці. Поки що запасів спиртного має вистачити на 3–4 місяці.

Закупівельна вартість багатьох товарів зросла в залежності від категорії від 30 до 80%.

Миронов зауважив, що перебої з постачанням стосуються як імпортного, так і вітчизняного товару. Зниження обсягу поставок імпорту призводить до зростання попиту на російський продукт, якого може не вистачати, звідси виникає дефіцит і підвищуються ціни.

Як повідомлялося, США вдарять по російських компаніях, що постачають товари військовим.

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