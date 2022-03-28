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    Санкції в дії: у російських ресторанів проблеми з продуктами і закінчується алкоголь

    У російських ресторанів залишилося алкоголю на 3-4 місяці - Санкції в дії: у російських ресторанів проблеми з продуктами і закінчується алкоголь
    У російських ресторанів залишилося алкоголю на 3-4 місяці

    Закупівельна вартість багатьох продуктів зросла до 80%

    Російські ресторани через запроваджені проти РФ санкції зіткнулися з труднощами у постачанні продуктів. Про це «Известиям» повідомили у Федерації рестораторів та готельєрів Росії.

    Йдеться про овочі, салати та деякі види риби, пояснив віце-президент організації Сергій Миронов.

    Частина партнерів призупинила постачання. Також вони внесли зміни до умов роботи, наприклад, скоротили період відстрочення платежів або скасували його зовсім.

    Найсильніше змінився асортимент і закупівельна вартість алкогольної продукції через перебої в логістиці. Поки що запасів спиртного має вистачити на 3–4 місяці.

    Закупівельна вартість багатьох товарів зросла в залежності від категорії від 30 до 80%.

    Миронов зауважив, що перебої з постачанням стосуються як імпортного, так і вітчизняного товару. Зниження обсягу поставок імпорту призводить до зростання попиту на російський продукт, якого може не вистачати, звідси виникає дефіцит і підвищуються ціни.

    Як повідомлялося, США вдарять по російських компаніях, що постачають товари військовим.

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    Теги: росія окупанти санкції війна ресторан Україна окупація #stoprussia
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    Санкції в дії: у російських ресторанів проблеми з продуктами і закінчується алкоголь