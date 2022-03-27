Інтерв'ю Зеленського опинилося під забороною в Росії

Володимир Зеленський вперше від початку агресії поспілкувався з російськими ЗМІ

Щодо ЗМІ, які опублікували текст інтерв'ю українського президента, проводиться розслідування

Основний цензурний орган держави-окупанта – Роскомнагляд вимагає не публікувати інтерв'ю Зеленського, дане декільком російським журналістам. Вимога стосується як тих, хто взяв інтерв'ю, так і тих, хто має намір його передрукувати.

«Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагенту, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського. Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування», - йдеться у повідомленні.

Чим саме пояснюється така вимога Роскомнагляду, невідомо. Під «ЗМІ, що виконують функції іноагента» відомство має на увазі «Медузу» та «Дождь». Однак серед співрозмовників українського президента був і кореспондент газети «Комерсант», яка не має такого статусу.

Попри це текст інтерв’ю все одно з’явився у ЗМІ.

Про те, що Зеленський дав перше інтерв'ю російським ЗМІ з початку конфлікту в Україні, стало відомо вдень 27 березня. Президент України поговорив з головним редактором телеканалу «Дождь» Тихоном Дзядком, колишнім головним редактором «Дождя» та письменником Михайлом Зигарем, головним редактором «Медузи» Іваном Колпаковим та журналістом «Комерсанта» Володимиром Соловйовим.

Також сьогодні Роскомнагляд заблокував сайт та магазин журналіста Олександра Невзорова.

3 березня телеканал «Дождь» призупинив свою роботу через те, що влада забороняє називати вторгнення в Україну війною.