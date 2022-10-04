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РФ заборонила рух суден в Чорному морі поблизу Анапи: в чому причина

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
РФ заборонила рух суден в Чорному морі поблизу Анапи: в чому причина
Буцімто заборона має на меті всі судна 
фото ілюстративне: Операція об'єднаних сил

Влада країни-терористки пояснює свої дії захистом газопроводу 

В акваторії Анапи влада РФ запровадила заборону на рух суден начебто для захисту газопроводу «Турецький потік». Про це свідчить розпорядження штабу Новоросійської військово-морської бази надіслане місцевому порту.  

«У зв'язку з проведенням спеціальної військової операції та новими загрозами щодо газопроводу «Турецький потік», що виникли, командуванням флоту прийнято рішення про заборону руху будь-яких суден в акваторії Анапського району», – йдеться в тексті документа.

РФ заборонила рух суден в Чорному морі поблизу Анапи: в чому причина фото 1

Уточнюється, що обмеження охоплюють у тому числі маломірні судна, судна для прогулянок, спортивні вітрильні судна, надувні плавзасоби.  

Тим часом у морському порту Анапи інформацію про заборону підтвердили. Начебто такі дії виправдовують «диверсією на «Північному потоці». 

Нагадаємо, у Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж. До відома, за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Раніше повідомлялося, що 27 вересня оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

Читайте також: Підводна війна Росії. Підрив «Північних потоків» і не тільки
Теги: влада росія Чорне море

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