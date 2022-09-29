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Витоки газу з «Північних потоків»: слідство помітило російський слід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Витоки газу з «Північних потоків»: слідство помітило російський слід
Слідство підозрює, що Росія могла б піти на такий крок, щоб погіршити енергетичну ситуацію в Європі
фото з відкритих джерел

Європейська служба безпеки помітила російські кораблі поблизу місць витоків

У Балтійському морі в районах витоку газу з «Північних потоків» були помічені кораблі Військово-морського флоту Росії. Слідство встановить, чи причетні російські судна до вибухів на газопроводах, повідомляє CNN.

Двоє представників західної розвідки та ще одне джерело видання заявили, що європейська служба безпеки у понеділок та вівторок помітила російські кораблі поблизу місць витоків. При цьому минулого тижня неподалік цих районів також були помічені підводні човни РФ.

Поки що неясно, чи мали судна якесь відношення до вибухів. Ці фактори вивчатимуть слідчі.

За словами датського військового чиновника, російські кораблі регулярно працюють у цьому районі, а їхня присутність не обов'язково вказує на те, що Росія причетна до підривів. «Ми бачимо їх щотижня. Російська діяльність у Балтійському морі посилилася останніми роками. Вони досить часто перевіряють нашу поінформованість – як у морі, так і в повітрі», – сказало джерело.

Розслідування проводять Данія та Швеція, але огляд місць вибухи поки не провели, оскільки триває витік газу. Розслідування може тривати два тижні. При цьому співрозмовники видання зазначають, що головним підозрюваним все ж таки залишається Росія. «Важко уявити собі будь-якого іншого гравця в регіоні, який має можливості та інтерес для проведення такої операції», – заявив данський військовий представник.

Автори матеріалу вказують на те, що Росія могла б піти на такий крок, щоб погіршити енергетичну ситуацію в Європі.

На думку представників західної розвідки, глава Кремля Володимир Путін робить ставку на те, що наближення зими змусить європейців виступити проти стратегії економічної ізоляції Росії, а також зменшити витрати на підтримку України.

Як повідомлялося, берегова охорона Швеції виявила ще один витік газу з «Північних потоків». Стокгольм підозрює грубий саботаж.

Нагадаємо,  за день до оголошення про витік газу на російських газопроводах «Північний потік» і «Північний потік-2» шведський національний сейсмологічний центр зареєстрував потужні підводні вибухи.

Раніше оператор «Північного потоку» Nord Stream AG оголосив, що на трьох нитках газопроводів системи у Балтійському морі виявлено одночасні руйнування.  У компанії підкреслили, що йдеться про безпрецедентне явище, всі інциденти сталися в один і той же день.

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Теги: Данія охорона путін розслідування росія слідство Швеція Північний потік

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