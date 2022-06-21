ЗСУ зірвали плани РФ контролювати Чорне море – британська розвідка

Українські військові вперше успішно використали протикорабельну ракету Harpoon

Збройні сили України перешкоджають планам Росії контролювати Чорне море у північно-західній частині. Про це йдеться в огляді розвідки Великої Британії.

Міноборони Британії нагадало, що 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного, ціллю якого «майже точно» став російський буксир «Спасатель Василий Бех», що доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами.

«Знищення російського корабля з постачальної місії демонструє труднощі, з якими зіткнулася Росія у спробі підтримувати своїх військових, які окупували Зміїний», – йдеться в огляді.

«Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря», – вважають британські розвідники.

До слова, станом на 21 червня втрати ворога склали 34100 осіб особового складу та 1496 танків.

Нагадаємо, триває 118-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти не припиняють штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Ворог веде наступальні дії на Бахмутському напрямку.