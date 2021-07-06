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    Блискавка влучила в машину з дітьми під час руху (відео)

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    Блискавка влучила в&nbsp;Jeep Grand Cherokee / Зображення:&nbsp;Live Storms Media - Блискавка влучила в машину з дітьми під час руху (відео)
    Блискавка влучила в Jeep Grand Cherokee / Зображення: Live Storms Media

    Блискавка влучила в позашляховик Jeep. У цей час в автомобілі перебували люди

    У мережі опублікували відео, що зняли на відеореєстратор на одній з трас американського штату Канзас під час грози. На кадрах чорний Jeep Grand Cherokee пригальмовує перед перехрестям, щоб зробити поворот. Несподівано у позашляховик б'є блискавка, повністю знеструмлюючи транспортний засіб.

    У момент інциденту в Jeep Grand Cherokee перебувала подружня пара з двома дітьми, які й не могли припустити, що їх позашляховик стане центром тяжіння потужного природного розряду.

    На щастя, кузов автомобіля спроектований таким чином, що в разі удару блискавки, він являє собою аналог клітки Фарадея, яка розподіляє електричний розряд, направляючи його в землю.

    Завдяки такій конструкції пасажири позашляховика залишилися неушкодженими і відбулися легким переляком. Однак після удару блискавки Jeep Grand Cherokee відразу ж зупинився, а його стоп-сигнали миттєво згасли. Величезна напруга вивело з ладу електроніку автомобіля, яку власнику позашляховика, ймовірно, доведеться повністю замінити.

    А ось інший автомобіль через блискавку пробило наскрізь шматком асфальту. Як це було, дивіться за цим посиланням.

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    Теги: ДТП США Jeep
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    Блискавка влучила в машину з дітьми під час руху (відео)