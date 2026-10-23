Росія атакувала Україну вдосконаленою модифікацією ракети «Герань-5»

Сергій Бескрестнов розповів про особливості російського озброєння, яке вперше зафіксували лише місяць тому

Російські окупанти знову застосували проти України модифікацію ракети «Герань-5 К5-К», яка має систему оптичної навігації та відрізняється збільшеними дальністю, швидкістю й висотою польоту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на позаштатного радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія (Флеша) Бескрестнова.

За словами Бескрестнова, російські війська протягом дня застосували одразу декілька нових зразків ракетного озброєння. Зокрема, окрім бюджетної ракети «Філін», окупанти використали модифікацію «Герань-5 К5-К».

«На жаль, цей день не обмежився лише новою бюджетною ракетою «Філін». Росія знову атакувала нас новою модифікацією «Герань-5» під назвою «Герань-5 К5-К». Як і у випадку з «Філіном», ми вперше зафіксували цю ракету буквально місяць тому», – повідомив Флеш.

Він зазначив, що особливістю цієї модифікації є використання системи оптичної навігації. Крім того, ракета має збільшені дальність, швидкість і висоту польоту.

«Особливістю ракети є система оптичної навігації, збільшена дальність, швидкість і висота польоту», – пояснив Бескрестнов.

Таким чином, за інформацією радника президента, російські війська повторно використали озброєння, появу якого українські фахівці зафіксували приблизно місяць тому.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України раніше оприлюднило характеристики російської крилатої ракети «Філін», яку окупанти почали застосовувати наприкінці літа 2026 року. За даними ГУР, ракета може нести бойову частину масою до 100 кг. Її заявлена дальність польоту становить до 1200 км.

На порталі War&Sanctions українська розвідка представила інтерактивну 3D-модель «Філіна», інформацію про основні складові ракети та відомості про електронні компоненти, які використовуються в її конструкції.

Як зазначили в ГУР, розроблення цього озброєння свідчить про прагнення Росії розширити арсенал порівняно недорогих засобів повітряного нападу, оснащених реактивними двигунами.

Виробником ракети «Філін» є російське науково-виробниче об'єднання «Молнія», що входить до складу корпорації «Тактичне ракетне озброєння».