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Тімоті Снайдер Американський історик, письменник, професор Єльського університету

Велика брехня Трампа про Україну

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Брехня, мета якої – не описати світ, а змінити його: звинуватити жертву й допомогти агресору

Дональд Трамп щойно заявив, що Сполучені Штати зробили для України «дуже багато», тоді як Україна не зробила для США «нічого».

Це вкрай несправедливо. І це не просто неправда у звичайному розумінні слова – це велика брехня, покликана спричинити жах і хаос.

Наразі Сполучені Штати погодилися купувати російське дизельне пальне, порушуючи власне законодавство, а також міжнародні санкційні домовленості. Фактично це ставить Америку на бік Росії у війні. Крім того, США позбавляють Україну доступу до сервісів Starlink, за які вже заплачено, через що Україні значно важче захищати своїх людей від російських атак.

Сполучені Штати майже не надають Україні військової допомоги, а політика адміністрації Трампа полягає саме у відмові від такого сприяння. Європейці купують американське озброєння та передають його Україні, однак навіть ці контрактні зобов’язання американська сторона не виконує. Найважливіше озброєння, про яке йдеться, – ракети-перехоплювачі для систем Patriot, необхідні українцям для захисту від російських балістичних ракет. Про це повідомляє The Washington Post.

Інакше кажучи, адміністрація Трампа діє так, що українці стають більш уразливими до російських атак. Якщо в когось і залишалися сумніви щодо загального напряму цієї політики, то тепер президент Сполучених Штатів уже неодноразово закликав президента України залишити посаду.

Тож питання полягає не в тому, скільки Сполучені Штати роблять для України. Питання в тому, чому зараз США допомагають російському агресору.

Але, можливо, найбільша несправедливість у заяві Трампа – «Знаєте, ми дуже багато дали Україні. А вони не дали нам нічого» – навіть не в цьому.

Українці майже п’ять років ведуть найбільшу війну з 1945 року. Вона триває довше, ніж Перша світова війна, і довше, ніж участь США у Другій світовій війні. Щодня українці зазнають військових і цивільних втрат. У перерахунку на чисельність населення вони пережили втрати такого масштабу, з яким американці не стикалися, за винятком Громадянської війни. Кожні кілька тижнів вони переживають російські терористичні атаки, за масштабом жаху співмірні з подіями 11 вересня.

І попри все українці продовжують захищатися – причому дуже ефективно. Роблячи це так довго й настільки успішно, вони роблять величезний внесок у нашу безпеку. На жаль, українські зусилля заради безпеки Америки та всього світу настільки тривалі й результативні, що їх легко почати сприймати як належне. Тому наведу лише кілька прикладів того, що Україна робить для нас.

Україна захищає фундаментальний принцип міжнародного права: держави є суверенними, і жодна країна не має права захоплювати територію іншої шляхом агресії.

Україна виконує всю місію НАТО, яка полягає в захисті Європи від російської агресії. Вона робить те, що Альянс доручає своїм 32 членам, серед яких – Сполучені Штати та Канада. Україна виконує цю роботу самотужки.

Україна зменшує ймовірність світової війни. Росія вже втілила в життя найбільшу загрозу безпеці Європи – вторгнення в європейську державу. У глобальному масштабі найбільшим ризиком є китайська агресія проти Тайваню. Захищаючись, Україна продемонструвала, наскільки складними можуть бути наступальні операції, і тим самим зробила подібну війну менш імовірною.

Україна також зменшує ризик ядерної війни. Росія є ядерною державою, Україна – ні. Якщо Росії дозволять перемогти Україну, інші держави середньої потужності, найімовірніше, дійдуть висновку, що для власного захисту їм потрібно створювати ядерну зброю. Стримуючи Росію, Україна водночас стримує поширення ядерної зброї.

Україна захищає всіх нас від олігархії – влади надбагатих. Путінська ідея про те, що Україна не є справжньою країною, – приклад олігархічної фантазії, різновиду маячні надбагатіїв, яка може забирати життя та руйнувати планету. Протистоячи російській агресії, Україна показує, що демократія здатна захищати себе.

Україна демонструє приклад свободи. Навіть в умовах війни в країні діє громадянське суспільство, а люди можуть вільно висловлювати свої думки. Під російською окупацією панує зовсім інший спосіб життя: жінок ґвалтують, дітей депортують до Росії для асиміляції, місцевих активістів убивають, молодих чоловіків примусово відправляють до російської армії на смерть, а суспільству нав’язують цілковиту одноманітність.

Отже, слова Трампа неправильні в найширшому розумінні. Україна працює заради нашої безпеки та свободи. Українці стримали найгірше й виграли час для решти світу.

Але твердження Трампа неправильне і в конкретному, вузькому сенсі. Від самого початку війни Україна передає Сполученим Штатам розвідувальну інформацію з поля бою. Вона ділиться з американськими установами досвідом ведення сучасної війни.

Ба більше, навіть у цей надзвичайно складний для України час вона відправила сотні власних досвідчених військовослужбовців протиповітряної оборони на Близький Схід, щоб допомогти захищати американців та їхніх союзників від іранських безпілотників.

Уявіть, про що зараз думають ці українські військові, які залишили охоплену війною батьківщину, щоб захищати американців. Їхній внесок заперечують, а їхні власні родини через політику США опиняються під ще більшою небезпекою.

Заява Трампа – це не лише несправедливість. Це не просто брехня. Це велика брехня, мета якої – не описати світ, а змінити його: звинуватити жертву й допомогти агресору, зрадити союзника та зруйнувати альянси.

Це спроба створити світ, у якому всі, крім багатих і впливових, мають почуватися незахищеними. Світ, у якому значення мають лише особисті почуття та приватні домовленості жменьки олігархів і диктаторів.

Джерело

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Канада війна Дональд Трамп агресія політика українці військові Україна президент демократія озброєння населення США переговори

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