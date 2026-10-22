Росія почала бити по Україні новою ракетою «Філін». ГУР розкрив її характеристики

Розвідка оприлюднила 3D-модель російської крилатої ракети «Філін», яка може долати до 1200 км

Ракета здатна долати до 1200 км, а в її електроніці розвідники виявили десятки американських і китайських компонентів

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розкрило характеристики нової російської крилатої ракети «Філін», яку окупанти почали застосовувати наприкінці літа 2026 року. Вона може нести бойову частину вагою до 100 кг і, за заявленими характеристиками, долати відстань до 1200 км. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал War&Sanctions.

Розвідка оприлюднила інтерактивну 3D-модель ракети, її основні складові та відомості про електронні компоненти. За даними ГУР, нова розробка свідчить про прагнення Росії розширити арсенал порівняно недорогих засобів повітряного нападу з реактивними двигунами.

Виробником «Філіна» є російське науково-виробниче об'єднання «Молнія», яке входить до корпорації «Тактичне ракетне озброєння».

Що відомо про характеристики ракети «Філін»

Корпус ракети виготовлений із композитних матеріалів, зокрема вугле- та склопластику. Для виробництва окремих елементів застосовують технологію 3D-друку.

Довжина «Філіна» становить 3,5 м, розмах крил – 3 м, а максимальна злітна маса – 210 кг.

За заявленими російською стороною характеристиками, ракета може розвивати швидкість до 800 км/год і долати від 600 до 1200 км. Вона здатна летіти на наднизьких висотах, а максимальна висота польоту сягає 6 км.

Існують модифікації з бойовою частиною масою 50 або 100 кг. Залежно від виконання вона може бути осколково-фугасною, проникною або термобаричною.

Запуск ракети здійснюють із наземної пускової установки за допомогою порохового прискорювача.

Які іноземні компоненти виявив ГУР

За даними розвідки, бортове обладнання «Філіна» виготовляє російська компанія «ПЛАЗ». Вона також бере участь у виробництві безпілотників «Гарпія» – російської модифікації «Герані-2».

Фахівці встановили, що електронні блоки цих засобів ураження мають подібне компонування та маркування.

Для наведення «Філіна» використовують інерціальну навігаційну систему китайського виробництва та 16-канальний завадозахищений модуль «Комета».

Особливістю нової ракети стала збільшена частка китайських електронних компонентів. Зокрема, ГУР ідентифікував 35 американських і 22 китайські деталі.

Водночас двигун ракети – російського виробництва. Йдеться про турбореактивний R500 компанії «Рейнольдс», який раніше виявляли в інших російських ракетах, зокрема С-71К «Ковер» та С-71М «Монохром».

У ГУР наголосили, що продовжують досліджувати нові зразки російського озброєння та встановлювати підприємства, причетні до їхнього виробництва.

Що раніше розвідка повідомляла про російські ракети

Нагадаємо, у вересні 2026 року «Главком» повідомляв про нові дані ГУР щодо російських ракет «Циркон». Розвідники оприлюднили 3D-модель ракети та встановили, що в її виробництві задіяні понад 70 російських підприємств. У конструкції також виявили іноземні компоненти.

Раніше ГУР розкрило склад нової російської крилатої ракети «іздєліє-30». У її навігаційній системі знайшли електроніку зі США, Швейцарії, Китаю та Нідерландів.

Крім того, у серпні «Главком» писав про залежність російського виробництва ракет і безпілотників від іноземних деталей. За інформацією ГУР, у досліджених зразках російського озброєння виявили майже шість тисяч іноземних компонентів, а підприємства РФ продовжують використовувати електроніку з десятків країн.