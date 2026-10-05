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Росія модернізувала «Герань-4» для ударів по мостах – ГУР

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія модернізувала «Герань-4» для ударів по мостах – ГУР
Росія оснастила «Герань-4» системою «Сусанін»
фото: Схеми

Оновлений реактивний дрон отримав автономну оптичну навігацію та спеціальну бойову частину, здатну уражати також опори ліній електропередачі

Російські війська восени почали застосовувати модернізовані реактивні безпілотники «Герань-4», оснащені новими системами навігації та бойовою частиною для ураження мостових конструкцій і опор ліній електропередачі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

ГУР оприлюднило на порталі War&Sanctions подробиці про оснащення оновленої версії «Герані-4». Однією з її особливостей став новий блок «МОХ», основою якого є високоточний магнітоіндуктивний датчик – магнітометр PNI5GA американської компанії PNI Sensor.

Блок працює разом з інерціальним навігаційним модулем Sadra. Таке рішення дозволяє зменшити дрейф його гіроскопів та підвищити точність автономної навігації безпілотника.

Крім супутникової та інерціальної навігації, росіяни встановили ще одну автономну систему – «Сусанін». Це оптико-електронна кореляційна система, яка порівнює зображення, отримане оптичним датчиком під час польоту, з еталонним зображенням, заздалегідь завантаженим у пам'ять бортового комп'ютера.

Завдяки цьому безпілотник може дотримуватися заданого маршруту від точки запуску до точки прицілювання. Аналогічну систему росіяни використовують і на нових дронах «Герань-5» версії К5.

Окремо в ГУР звернули увагу на зміну бойового оснащення безпілотника. Для ефективного ураження мостових конструкцій та опор повітряних ліній електропередачі російські війська почали використовувати нову бойову частину КРСН.

Йдеться про кумулятивно-ріжуче спеціальне навантаження. Воно призначене для перерізання цілі кумулятивним струменем.

Модернізація торкнулася й силової установки безпілотника. Китайський турбореактивний двигун Telefly замінили на аналог російського виробництва, локалізований в Алабузі. Водночас решта електронних блоків та компонентів залишилася без змін порівняно з попередніми версіями «Герані».

Нагадаємо, Росія, ймовірно, раніше розпочала цьогорічну кампанію ударів по енергетичній інфраструктурі України. В Інституті вивчення війни вважають, що Москва прагне завдати ударів по вже пошкодженій енергосистемі до того, як Україна посилить захист від нових російських балістичних ракет та реактивних безпілотників.

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Теги: дрон розвідка

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