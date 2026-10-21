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Вадим Денисенко Керівник аналітичного центру «Ділова столиця»

Чим завершаться переговори: три сценарії для України та пастки дипломатії

glavcom.ua
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фото: Getty Images

Повне перемир’я, обмежений компроміс чи зрив домовленостей – які перспективи нинішніх переговорів і чому Україні не варто покладатися лише на рішення Трампа та очікування Європи

Зараз є майже рівні шанси на те, що переговори зірвуться або ж буде досягнуто вузького компромісу в якомусь сегменті.

1. Почати потрібно з загального. Ми завжди сприймаємо будь-які події не як маленьку частинку історії, а як останній бій добра та зла. І такий підхід несе в собі не менші ризики ніж ті загрози, які виникають під час тих чи інших подій.

2. Чи є цей етап переговорів – останнім та остаточним? Трамп пробує його зробити таким. Путін буде противитися до останнього. Україна, схоже, не має відповіді на це питання. І тут криється перша пастка для нас: у нас немає стратегії ні на випадок того, що ці переговори треба дотиснути зараз, ні на випадок того, що це лише один із етапів переговорів.

3. Яка головна ціль Путіна зараз? Ціль номер один: розірвати питання України та російсько-американських стосунків. Разом з тим Путін прагне тягнути час. Його ключова точка – березневі вибори у Франції, після яких, як він вважає, фінансова коаліція на підтримку України розвалиться.

Якщо ми йдемо за базовим сценарієм проміжкових переговорів – це головна загроза для України. І тут я хотів би задати питання всім тим, хто виступає за більш жорстку риторику щодо Трампа. Чим це нам допомагає?

4. Подобається це комусь чи не подобається, але:

а) Трамп залишиться Президентом з величезними повноваженнями і після 3.11.26, а до умовного імпічменту ще дуже далеко;

б) європейці не бачать свого майбутнього поза співпрацею з США.

5. Стратегія європейців зараз проста. В період до виборів немає сенсу сперечатися з Трампом. А відтак, вони пробують також потягнути час, а перемовини з Трампом планують почати вже після оголошення результатів. Стратегія так собі, але повторю: поки вони не бачать своє майбутнє без США.

6. Де ми в цій схемі? Поки ми також чекаємо 3 листопада і, що європейці про щось домовляться. Стратегією це складно назвати. Але…

7. Щодо нинішніх переговорів, то їх, станом на зараз, варто оцінювати перш за все, як проміжні в результаті яких все ж існує вірогідність 10%, що сторони домовляться про повне перемирʼя; 50%, що домовляться про перемирʼя в якомусь вузькому сегменті та 40%, що все буде зірвано. Але ситуація динамічно розвивається.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: переговори війна Україна США росія

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