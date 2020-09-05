Про зовнішній вплив на Україну

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські адепти «русского міра» переживають, що суверенітету країни загрожує створення антикорупційної інфраструктури

Мовою оригіналу

Говоря о внешнем управлении первое что надо сказать, что его не существует. По крайней мере в контексте Украины. К счастью или к сожалению. Может и к сожалению, если принимать нарратив внешнего управления от телеканалов Медведчука, где под этим понимаются реформы. Потому что тогда у нас было бы хоть какое-то управление и страна делала бы реформы. А может т к счастью, если мы говорим о возможном внешнем управлении с Востока. Пример Беларуси и Александра «крепкий орешек» Григорьевича показателен.

Внешнего управления нет. Но есть внешнее влияние. Со всех сторон. Это как гравитация в физике. Сила притяжения зависит от расстояния до объекта и его массы.

Вот в нашем случае все именно так. Сила влияния на Украину зависит от массы (силы страны, в основном экономической) и расстояния (в основном география, но сюда входит и ментальная близость, которая во многом тоже связана с растоянием). Поэтому мы и говорим о влиянии Запада и России. Запада в основном ввиде США, которое мощно, но далеко. И России, которая в разы слабее, но слишком близка. Есть еще ЕС. К несчастью он дробен, что плохо, но близко, что хорошо. И теперь у нас всего 30 процентов людей советских, пророссийских. Но они есть и пока Россия останется, они будут. Есть еще Китай, он на порядок сильнее России, но далеко. Поэтому мало что может в Украине. Даже Мотор Сич никак не купит. А в Африке Китай рулит. Почему? Потому что Африка далеко от всех.

Так что в Украине есть только внешнее влияние. Условного Востока и условного Запада. И Украине надо выбирать. Какому влиянию поддаться. Потому что иначе разорвет на части гравитацией.

А дальше уже вопрос выбора. Куда мы хотим. В орбиту какого солнца. Мы хотим как Польша, Словакия и Эстония? Или как Киргизстан и Армения. Выбор ведь очень прост. Как мы хотим жить? Как страны в орбите западного влияния или восточного? И тут не может быть ничего посередине. Аля жить как в Польше, но законы соблюдать как Омске. Нет. Или все или ничего.

Влияние Запада всегда было однозначным. Ребята, мы вас ждем, мы готовы помочь вам измениться, но для этого вы должны себя поменять. Они не хотят видеть у себя в гостинной грязных варваров. А кто то бы захотел? И даже если вы варвар с прекрасным внутренним миром. Поэтому все западное влияние всегда шло по формуле деньги в обмен на реформы.

А Восток другой. Он как ваш старый друг алкоголик. Хочет, чтобы вы не менялись и вели себя как прежде. И Москва всегда давала деньги за то, чтобы Украина не менялась. Это из серии «давай ты будешь страшной и толстой, а значит никому не нужной, а значит останешься со мной». И Януковичу давали кредит ради этого. И Батьку сейчас именно так поглощают.

Вот и выбор. И да, они так могут на нас влиять. И именно это называют угрозой суверенитету. Ну вот кто как понимает суверенитет.

И самое забавное, что представляют адепты русского мира, когда говорят о суверенитете.

Например, сейчас российская пропаганда обеспокоена, что международное расследование отравления Навального угрожает российскому суверенитету. Т е в понимании Путина и ко суверенитет - это право безнаказанно травить собственных граждан.

А украинские адепты русского мира переживают, что суверенитету страны угрожает создание антикоррупционной инфраструктуры. Т е в их понимании, суверенитет, это право безнаказано воровать у собственных граждан. Аля Суркису нужнее.

И да, конечно же в России тоже воруют. Но там и травят и воруют. А наши только воруют. Травить тоже может хотели бы, но пока решаются только сжигать машины. Не вырос у них еще настоящий суверенитет. Ну, в конце концов, решалы по МАФам всегда отличаются от КГБшников. Но это, кстати, не значит, что они не хотели бы стать как КГБшники. Просто пока им надо защитить свое право воровать. А потом может они подумают и о суверенном праве травить.

Джерело: блог Сергія Фурси

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