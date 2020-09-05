У Німеччині назвали найкраще покарання для Кремля за отруєння Навального



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Для Росії продаж енергоресурсів є екзистенційним питанням

Якщо газопровід буде добудований, то отруєння Навального, залишиться без наслідків для Кремля

Для Росії продаж енергоресурсів є екзистенційним питанням. Спільна європейська реакція на отруєння російського опозиціонера Олексія Навального повинна передбачати відмову від реалізації проекту «Північний потік-2». Про це заявив голова комітету Бундестагу з питань зовнішньої політики Норберт Реттген, передає Rheinische Post.

«Наріжним каменем спільної європейської стратегії повинно бути незавершення «Північного потоку-2», – вважає Реттген.

На думку німецького політика, «якщо» Північний потік-2 «буде добудований», то отруєння Олексія Навального, «залишиться без наслідків» для Кремля.

Норберт Реттген закликав Німеччину і Францію виробити загальну лінію в політиці стосовно Росії.

«Мова про єдину європейську стратегію по відношенню до Росії буде йти тільки в тому випадку, якщо Німеччина і Франція відмовляться від своїх односторонніх кроків», – вважає він.

Раніше один з лідерів на пост лідера Християнсько-демократичного союзу Німеччини і потенційний наступник Ангели Меркель на посаді канцлера Фрідріх Мерц закликав на два роки заморозити будівництво російського газопроводу «Північний потік-2».

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про »безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.