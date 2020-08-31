У Нідерландах поновлюються слухання у справі MH – 17
Головною темою цих слухань стануть вимоги родичів загиблих щодо компенсації
У Нідерландах у понеділок, 31 серпня, відновляться судові слухання у справі про збиття рейсу MH - 17 на Донбасі в липні 2014 року. Про повідомляє сторінка суду в Твіттері.
Зазначається, що головною темою цих слухань стануть вимоги родичів загиблих щодо компенсації.
Також суд планує заслухати захист щодо вимог додаткового розслідування.
Загалом у рамках цих слухань очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.
Як повідомлялося, 3 липня завершився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.
Сам судовий процес розпочався 9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама. Наразі є 4 обвинувачені: троє громадян Росії, включаючи Ігоря Гіркіна, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот». Їм висунули попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.
За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.
Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.
Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.
Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.
Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.
Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.