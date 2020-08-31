У Нідерландах поновлюються слухання у справі MH – 17



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Загалом у рамках цих слухань очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна

Головною темою цих слухань стануть вимоги родичів загиблих щодо компенсації

У Нідерландах у понеділок, 31 серпня, відновляться судові слухання у справі про збиття рейсу MH - 17 на Донбасі в липні 2014 року. Про повідомляє сторінка суду в Твіттері.

Зазначається, що головною темою цих слухань стануть вимоги родичів загиблих щодо компенсації.

Також суд планує заслухати захист щодо вимог додаткового розслідування.

Загалом у рамках цих слухань очікується три сесії тривалістю по два тижні кожна: з 31 серпня по 11 вересня, з 28 вересня по 9 жовтня і з 2 по 13 листопада.

Як повідомлялося, 3 липня завершився другий раунд слухань у справі про катастрофу MH17. На засіданні було задоволено низку запитів і клопотань сторін.

Сам судовий процес розпочався 9 березня в місцевості Схіпгол біля Амстердама. Наразі є 4 обвинувачені: троє громадян Росії, включаючи Ігоря Гіркіна, а також громадянин України Леонід Харченко, відомий на прізвисько «Крот». Їм висунули попередні обвинувачення в убивстві 298 людей і в спричиненні катастрофи літака, що призвела до загибелі всіх на борту. Всі обвинувачені на процес не з’явилися.

За оцінками експертів, вироку у процесі варто очікувати не раніше, ніж через кілька років.

Нагадаємо, 17 липня - шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.