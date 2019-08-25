Лідери Великої сімки обговорили питання повернення Росії до G8 - ЗМІ



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Зміст дискусії щодо повернення групи великих країн до формату G8 не підлягає розголошенню

Лідери Великої сімки, які зустрічаються на саміті в Біарриці, обговорили питання повернення до формату G8 - при залученості Росії.

Про це в неділю, 25 серпня, повідомило японське агентство Kyodo.

Як розповів агентству представник японського уряду, лідери G7 обговорили таке питання, однак зміст цієї дискусії «не розголошуватиметься».

Як повідомляли раніше, Дональд Трамп підтримує повернення Росії до «Великої вісімки».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що повернення Росії до «Групи восьми» можливе лише за умови повернення Україні окупованого Криму, припинення війни на Донбасі і звільнення українських політв’язнів і моряків.

Німеччина, Франція і Велика Британія відкинули пропозицію президента США Дональда Трампа про повернення Росії до країн G8.

Також Макрон назвав Путіну умову для повернення Росії до G8.