Ізраїльська армія нанесла авіаудар по Сирії



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Ізраїль підняв у небо винищувачі

У небі над Дамаском пролунало кілька вибухів

Винищувачі армії Ізраїлю в ніч проти ночі завдали удару в Сирії для попередження атаки безпілотників по ізраїльських цілях.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією агентства SANA, сирійська система протиповітряної оборони відбиває напад на Дамаск. У небі над містом пролунало кілька вибухів.

Агентство не уточнило, хто є атакуючою стороною і яку саме зброю вона застосовує.

Нагадаємо, нещодавно Сирія завдала авіаудару по турецькому конвою, є жертви.

Раніше цього тижня Сирійський центр моніторингу прав людини повідомив про те, що сили Дамаску за підтримки РФ взяли під контроль місто Кафр Зіта, яке повстанці контролювали із 2012 року.

Перед цим сирійська опозиція відступила під натиском сил Асада.