Волкер сподівається на зустріч із Сурковим найближчим часом



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Спецпредставник Держдепу США Курт Волкер та радник президента РФ Владислав Сурков

Спецпредставник США «дуже сподівається», що обмін полоненими украї РФ та Україною відбудеться

Спеціальний представник Держдепу США в Україні Курт Волкерзаявив, що найближчим часом має намір провести зустріч із радником президента РФ Владиславом Сурковим.

Також Волкер прокоментував обмін полоненими, заявивши, що не бере участі в переговорах.

«Дуже сподіваюся, що обмін відбудеться, але я не беру участь в цих переговорах. Я знаю, що для президента України дуже важливо повернути додому всіх, і в першу чергу моряків. Сподіваюся, що найближчим часом зможу також поспілкуватися з паном Сурковим, зустрітися з ним», - заявив Волкер.

Нагадаємо, на початку серпня росЗМІ повідомляли, що Курт Волкер просить помічника Президента Росії Владислава Суркова про зустріч наприкінці серпня в Москві.

Раніше у Кремлі спростували інформацію про відставку Суркова.

Також повідомлялося, що Путін призначив нового куратора ОРДЛО.

Нагадаємо, 17 березня 2014 року на Суркова були накладені міжнародні санкції у зв'язку з агресією Росії проти України. Уряд США заборонив йому в'їзд до країни, наклав арешт на активи та власність, що перебувають на території Сполучених Штатів.

Американська сторона вважає помічника президента Росії одним з головних високопоставлених чиновників російської адміністрації, відповідальних за порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Аналогічні заходи були прийняті з боку уряду Канади.

Джерело: Громадське