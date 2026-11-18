Представник ГУР наголосив, що наразі основні зусилля російської сухопутної складової зосереджені на війні проти України

Росія посилює логістичну інфраструктуру у військових округах поблизу країн НАТО та на території Білорусі. Про це заявив представник пресслужби Головного управління розвідки Міноборони України Євген Єрін під час презентації дослідження «Моделі інформаційного тиску РФ: від України до Європи», передає кореспондент «Главкома».

За словами Єріна, розвідка фіксує посилення логістичної складової у Московському та Ленінградському військових округах, Калінінградській області, а також на території Білорусі. «Там іде посилення більш, скажімо так, логістичної складової – це розгортання додаткових складів боєприпасів, ПММ, розгортання певних польових вузлів зв’язку», – розповів він.

Крім того, за його словами, на території Білорусі спостерігається нарощування присутності російських оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Представник ГУР наголосив, що наразі основні зусилля російської сухопутної складової зосереджені на українському театрі бойових дій. Тому ймовірність прямої військової агресії Росії проти країн Балтії або Польщі він оцінив як невисоку.

Однак Росія продовжує випробовувати реакцію НАТО на провокації. За словами Єріна, йдеться не лише про інформаційні кампанії, а й про інциденти на військових і логістичних об’єктах. Такі дії, пояснив представник розвідки, можуть бути спробами перевірити готовність Альянсу реагувати на загрози та з’ясувати, наскільки дієвою є його колективна оборона. Російська пропаганда паралельно намагається переконати суспільства європейських країн у вразливості окремих членів НАТО та неспроможності Альянсу захистити їх.

«Це поєднується з інформаційним приводом, зі спробою показати вразливість, що це слабка ланка, наприклад, що країни Балтії – НАТО не зреагують», – зазначив Єрін.

До слова, Російська Федерація розпочала відновлення ресурсів важкої бронетехніки та артилерії на складах тривалого зберігання, частина з яких розташована неподалік кордонів країн-членів НАТО.