Росіяни вдарили по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля»
Зі співробітників видавництва ніхто не постраждав
Російські окупанти атакували склад видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву видавництва.
«Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Зі співробітників ніхто не постраждав», – ідеться у повідомленні.
У видавництві зауважили, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада.
Видавництво зазначило, що змушене перенести анонси, аби оцінити ситуацію та зрозуміти подальший алгоритм дій. Команда закликала читачів поставитися до цього з розумінням і підтримкою.
Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини.
Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.
Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.
Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену.
Коментарі — 0