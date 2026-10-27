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Росіяни вдарили по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Росіяни вдарили по складу видавництва «Клуб сімейного дозвілля»
Наслідки ворожої атаки на видавництво неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада
фото: ДСНС Києва/Facebook, ілюстративне

Зі співробітників видавництва ніхто не постраждав

Російські окупанти атакували склад видавництва «Клуб сімейного дозвілля» (КСД). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву видавництва.

«Друзі, у ранок, коли ми хотіли привітати вас із Днем української писемності та мови й поділитися анонсами листопада, маємо зовсім інші, невтішні новини. Змушені повідомити, що ворог поцілив у наш склад. Атака на район, де він розташований, триває. Зі співробітників ніхто не постраждав», – ідеться у повідомленні.

У видавництві зауважили, що наслідки атаки неминуче вплинуть на вихід новинок, старт яких планувався на 5 листопада.

Видавництво зазначило, що змушене перенести анонси, аби оцінити ситуацію та зрозуміти подальший алгоритм дій. Команда закликала читачів поставитися до цього з розумінням і підтримкою. 

Нагадаємо, Росія атакувала Київ балістикою ввечері 26 жовтня. Повітряну тривогу оголосили о 21:41, одразу після цього на місто спрямували ракети. За даними моніторингових каналів, їх було вісім, летіли вони з Чернігівщини. 

Президент Володимир Зеленський після вечірнього удару наголосив, що ракети вдарили по людних місцях, а поруч немає жодного військового об'єкта.

Згодом балістичні ракети знову полетіли на столицю, повітряну тривогу оголосили о 03:25. Міський голова Віталій Кличко повідомив про влучання в адміністративну будівлю в Подільському районі та в нежитлові будівлі за двома іншими адресами.

Як повідомлялося, у Києві після ворожої атаки обмежили рух транспорту Південним мостом і змінили схему руху поїздів Сирецько-Печерської («зеленої») лінії метрополітену. 

Теги: Україна обстріл росія окупанти ворог

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