Представник Путіна виставив Україні умову, за порушення якої РФ може відмовитися від переговорів

За словами помічниика Путіна, до свята переговори не відновлять

Юрій Ушаков заявив, що дії України під час російських свят можуть вплинути на настрої Москви щодо тристоронніх переговорів

Помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що «поведінка України» під час святкування Дня народної єдності в РФ може вплинути на настрої російської сторони напередодні відновлення тристоронніх переговорів. За його словами, Москва стежитиме за тим, чи відбуватимуться в ці дні масштабні удари. Про це Ушаков сказав, коментуючи перспективи відновлення переговорів між Україною, США та Росією, пише «Главком».

Представник російського диктатора підкреслив, що Росія ще не оголошувала про відновлення переговорів і лише планує це зробити після святкувань.

«Ми ще подивимося, як українські суперники поводитимуться в ці дні, чи будуть надмасштабні бомбардування. Це теж багато значить», – заявив представник Кремля.

Він нагадав, що раніше йшлося про можливе відновлення тристоронніх переговорів після Дня народної єдності, який у Росії відзначають 4 листопада. Водночас Ушаков зазначив, що точні терміни можуть змінитися.

За його словами, до свята переговори не відновлять, а подальші плани залежатимуть, зокрема, від подій у святкові дні.

«Якщо під час масових народних заходів будуть якісь надмасштабні бомбардування, то це, мабуть, теж якимось чином вплине на наші настрої. Це логічно», – додав Ушаков.

Варто нагадати, що Європейський Союз не братиме участі у тристоронніх переговорах щодо врегулювання війни в Україні. Такий формат не передбачає залучення представників ЄС, заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.