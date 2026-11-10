На тлі заяв про мобілізацію з РФ виїхала рекордна кількість громадян

Кількість росіян, які виїхали до Грузії у третьому кварталі, сягнула 660,3 тис. осіб

Кількість громадян Росії, які виїхали до Сербії, Грузії та Вірменії у третьому кварталі 2026 року, порівняно з аналогічними періодами, досягла найвищого рівня за 17 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «Верстка».

За даними прикордонників, з липня по вересень до Сербії виїхали 64,8 тис. росіян. Це приблизно на 14 тис. осіб більше, ніж за той самий період минулого року. Попередній рекорд було зафіксовано у третьому кварталі 2024 року – тоді до країни виїхали 53,2 тис. осіб.

Кількість осіб, які виїхали до Грузії у третьому кварталі, сягнула 660,3 тис., що на 43,3 тис. більше, ніж у третьому кварталі 2025 року (у цей період було зафіксовано попередній рекорд). Крім того, у третьому кварталі 2026 року до Грузії виїхало на 43% більше людей, ніж у період мобілізації в третьому кварталі 2022 року (461,2 тис.). При цьому у 2022 році набагато частіше до Грузії виїжджали на автомобілях – 460,6 тис. проти 418,4 тис. у 2026 році.

До Вірменії за той самий період у 2026 році вирушили 402,3 тис. росіян. Для порівняння: у третьому кварталі 2025 року, коли було зафіксовано попередній рекорд, до країни виїхали 344,7 тис. громадян Росії, тобто на 57 тис. менше. Як і у випадку з Сербією та Грузією, у жодному з попередніх кварталів з 2010 року кількість росіян, які виїхали до Вірменії, не була такою високою, як у 2026 році.

Нагадаємо, російські військкомати почали використовувати повістки «для уточнення даних» як інструмент для поповнення армії контрактниками. Після прибуття чоловіків до військкомату їх схиляють до підписання контракту, а ігнорування виклику загрожує низкою обмежень.

Варто зазначити, що Росія планує суттєво збільшити поповнення особового складу своєї армії. Про це попередив командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.

До слова, російські чиновники та працівники центрів набору до армії побоюються нової мобілізації після виборів до Держдуми. Частина з них уже шукає можливості перевести активи за кордон і радить близьким залишити Росію.