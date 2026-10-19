Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ почала накопичувати військову техніку на базах біля кордонів НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
РФ почала накопичувати військову техніку на базах біля кордонів НАТО
Росія поповнює спорожнілі через війну в Україні бази зберігання військової техніки
фото: The Moscow Times

На бази надходять танки, БМП, бронетранспортери та артилерійські установки

Російська Федерація розпочала відновлення ресурсів важкої бронетехніки та артилерії на складах тривалого зберігання, частина з яких розташована неподалік кордонів країн-членів НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За даними аналізу супутникових знімків, на об'єкти надходить як відремонтована техніка, так і нові машини безпосередньо із заводських конвеєрів.

Зокрема, поповнення зафіксували на майданчиках у Костромській області (за 500 км від Естонії та Латвії), де з'явилися нові танки Т-90М, БТР-82А та БМП-3, а також у Карелії за 185 км від Фінляндії, куди постачають САУ «Гіацинт-К» та комплекси «Мальва». Крім того, бронетехніку активніше накопичують на базах у Сибіру та Алтайському краї.

Експерти зазначають, що йдеться саме про формування резервів на складах, а не про формування готових до бойових дій угруповань. Водночас розслідувачі припускають, що накопичення нової бронетехніки у тилових регіонах біля кордонів Альянсу може відбуватися на тлі побоювань РФ щодо спроможностей країн НАТО відбивати потенційні танкові атаки через відсутність у них масованого застосування FPV-дронів.

Як відомо, аівнічноатлантичний альянс розробив концепцію оборони на випадок можливого нападу Росії, яка передбачає завдання ударів по військових об'єктах на російській та білоруській територіях. Серед потенційних цілей називають командні пункти та системи протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі.

Нагадаємо, раніше верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич пояснив, чому підтримка України має важливе значення для безпеки європейських держав.

Теги: росія НАТО військова техніка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп також укотре наголосив, що Володимир Зеленський і Володимир Путін мають укласти мирну угоду
Трамп прокоментував порушення Росією енергетичного перемир’я
13 жовтня, 08:05
Джаред Кушнер та Стів Віткофф з президентом України Володимиром Зеленським у Києві минулого місяця
NYT: США ведуть з Росією набагато тісніші перемовини, ніж визнається публічно
13 жовтня, 02:59
Інтерв’ю з послом Ізраїлю в Україні Рої Розенблітом журналісти «Главкома» записували під час повітряної тривоги у Києві
«Моє враження від Києва – «Вау!». Перше інтерв’ю з новим послом Ізраїлю в Україні
7 жовтня, 10:00
Зеленський наголосив, що українська команда готова долучитися до тристороннього формату переговорів
Зеленський розповів про можливу тристоронню зустріч із США та РФ у жовтні
5 жовтня, 20:54
Росія продовжує нарощувати потужності комплексу «Алабуга»
Осінтери знайшли нового «улюбленця Путіна»: він причетний до виробництва шахедів
4 жовтня, 05:55
США проводять окремі зустрічі з союзниками по НАТО
Politico: США виключили ключових союзників із зустрічі членів НАТО
1 жовтня, 03:45
Гераскевич: Російська шахова чемпіонка Валентина Гуніна заявила про свою підтримку російського вторгнення в Україну
Гераскевич закликав запровадити перевірку росіян, які хочуть взяти участь в Олімпіаді-2028
24 вересня, 17:46
До гасіння пожежі окупантам довелося залучити важку техніку
Під Москвою спалахнула масштабна пожежа: вогонь охопив тисячі квадратних метрів (фото)
21 вересня, 19:21
Стало відомо про наслідки удару по Московському НПЗ
Сили оборони уразили три установки Московського НПЗ за 15 км від Кремля
20 вересня, 12:11

Політика

Чому Європою поширилися протести? Пояснення The Guardian
Чому Європою поширилися протести? Пояснення The Guardian
FT: Світ наближається до Третьої світової війни
FT: Світ наближається до Третьої світової війни
РФ почала накопичувати військову техніку на базах біля кордонів НАТО
РФ почала накопичувати військову техніку на базах біля кордонів НАТО
Російський депутат запропонував почати закривати лікарень у регіонах, щоб заощадити бюджет
Російський депутат запропонував почати закривати лікарень у регіонах, щоб заощадити бюджет
Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні
Прем'єр Албанії звинуватив Росію та Іран у підбурюванні масштабних заворушень у країні
Глава Мінфіну США звинуватив Європу у фінансуванні російської воєнної машини
Глава Мінфіну США звинуватив Європу у фінансуванні російської воєнної машини

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
98K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
76K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
17 жовтня, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua