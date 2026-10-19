На бази надходять танки, БМП, бронетранспортери та артилерійські установки

Російська Федерація розпочала відновлення ресурсів важкої бронетехніки та артилерії на складах тривалого зберігання, частина з яких розташована неподалік кордонів країн-членів НАТО. Про це пише «Главком» із посиланням на The Moscow Times.

За даними аналізу супутникових знімків, на об'єкти надходить як відремонтована техніка, так і нові машини безпосередньо із заводських конвеєрів.

Зокрема, поповнення зафіксували на майданчиках у Костромській області (за 500 км від Естонії та Латвії), де з'явилися нові танки Т-90М, БТР-82А та БМП-3, а також у Карелії за 185 км від Фінляндії, куди постачають САУ «Гіацинт-К» та комплекси «Мальва». Крім того, бронетехніку активніше накопичують на базах у Сибіру та Алтайському краї.

Експерти зазначають, що йдеться саме про формування резервів на складах, а не про формування готових до бойових дій угруповань. Водночас розслідувачі припускають, що накопичення нової бронетехніки у тилових регіонах біля кордонів Альянсу може відбуватися на тлі побоювань РФ щодо спроможностей країн НАТО відбивати потенційні танкові атаки через відсутність у них масованого застосування FPV-дронів.

Як відомо, аівнічноатлантичний альянс розробив концепцію оборони на випадок можливого нападу Росії, яка передбачає завдання ударів по військових об'єктах на російській та білоруській територіях. Серед потенційних цілей називають командні пункти та системи протиповітряної оборони поблизу Санкт-Петербурга, у Калінінградській області та Білорусі.

Нагадаємо, раніше верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич пояснив, чому підтримка України має важливе значення для безпеки європейських держав.