Дрони атакували важливий для ВПК Росії хімічний завод

Підприємство постачало сировину для виробництва вибухових речовин

У російському Новомосковську Тульської області безпілотники атакували хімічний завод «Азот», на підприємстві виникла пожежа. Місцеві жителі також скаржаться на їдкий запах у місті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на моніторинговий канал Exilenova+.

Що відомо про підприємство

Новомосковська акціонерна компанія «Азот» – одне з найбільших хімічних підприємств Росії. Завод розташований у Тульській області та з 2002 року входить до холдингу «ЄвроХім». Підприємство спеціалізується на виробництві мінеральних добрив і хімічної продукції. За інформацією офіційного сайту компанії, завод заснований у 1933 році, а його штат налічує понад 2900 працівників.

Основна продукція підприємства:

аміак;

аміачна селітра;

карбамід;

азотна кислота;

метанол;

інші види азотних добрив і хімічної сировини.

Частина цієї продукції має подвійне призначення: її використовують не лише в аграрній і хімічній галузях, а й у виробництві матеріалів для військової промисловості.

Як завод пов'язаний із російським ВПК

За даними Служби зовнішньої розвідки України, новомосковський «Азот» постачав азотну кислоту заводу імені Свердлова в Дзержинську Нижньогородської області. Це підприємство виробляє вибухові речовини для потреб російської військової промисловості.

За інформацією української розвідки, від початку повномасштабної війни до заводу імені Свердлова з Новомосковська відправили близько 5 тис. тонн азотної кислоти. Цю речовину використовують, зокрема, під час виробництва октогену та гексогену – вибухових речовин, які застосовують у боєприпасах.

Азотна кислота є важливою хімічною сировиною для виробництва вибухових речовин. Аміачна селітра, яку також випускає підприємство, використовується як добриво, а в певних промислових сумішах – і як компонент вибухових матеріалів.

Після атаки в Новомосковську повідомили про можливий викид аміаку. До міста направили лабораторії регіональної служби «Природа» та управління Росспоживнагляду для перевірки стану повітря. Місцевих жителів закликали за можливості залишатися вдома.

За даними osint-каналу World Military, судячи з оприлюднених кадрів, на підприємстві може горіти агрегат виробництва аміаку АМ-70.

Скільки разів атакували «Азот»

Хімічний завод у Новомосковську вже неодноразово опинявся під ударами безпілотників. Серед попередніх випадків, про які повідомляли медіа та моніторингові канали:

24 травня 2025 року – повідомлялося про пошкодження газопроводу низького тиску та цистерн з азотною кислотою.

8 червня 2025 року – на території підприємства пролунали вибухи, повідомлялося про двох постраждалих.

14 червня 2026 року – після атаки безпілотників на території заводу виникла пожежа.

26 червня 2026 року – Новомосковськ знову опинився під атакою дронів. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та запах аміаку.

«Главком» тоді писав, що підприємство атакували вчетверте за рік.



Новомосковськ розташований приблизно за 400 км від кордону України.

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Інформація про масштаби нинішньої пожежі, пошкодження виробничих потужностей і можливих постраждалих наразі уточнюється. Незалежного підтвердження того, які саме об'єкти підприємства зазнали ураження, поки немає.

Нагадаємо, у червні 2026 року після атаки безпілотників на Новомосковськ повідомлялося також про пожежу на Новомосковській ГРЕС, яка розташована на території того самого промислового майданчика. Тоді російська влада підтвердила пошкодження промислового підприємства та лінії електропередач.